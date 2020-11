Un siglo de amor y esperanza bien “luminosa”

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, HURACÁN!

¡Salud! La copa bien en alto para Huracán de La France por su primer siglo de vida. Copa, vaso de vino con soda, cerveza helada o fernet con coca en una improvisada jarra de plástico, o una botella cortada a la mitad.

Más conocido como el “Luminoso”, mote que se ganó legítimamente luego de inaugurar su sistema lumínico allá por 1932, según muchos entendidos en la materia, inscribiendo su nombre como el primer club argentino (los menos moderados aseveran que fue puntapié a nivel continental) en presentar espectáculos deportivos nocturnos.

Una barriada compuesta por clases media trabajadora, sufriendo las oscilaciones de las crisis económicas y que con el paso de los años fueron quedando huérfanas en todos los sentidos, tanto del poder estatal como de la masiva convocatoria de las épocas doradas. Hoy transitan los caminos humildes de la Liga Cordobesa, con alguna esporádica aventura en los torneos regionales de AFA, sobreviviendo los vaivenes financieros como toda entidad sin fines de lucro, pero con el mismo espíritu de siempre.

“Tuve que irme a vivir debajo de las tribunas por mi sueño de atajar y ser futbolista. A los 16 años debuté en Primera y luego di el salto para irme a la máxima categoría del fútbol argentino. Muchas noches el calor era tremendo, entonces nos sentábamos en las tribunas con el “Bachi” Cabrera, mi compañero de cuarto, en las tribunas, y jugábamos a relatar que estábamos en cancha. Siempre le estaré agradecido a Huracán por todo lo que me dio”. (Manuel Serrano, ex arquero del club)

Y a su vez, su identificación con el barrio es tal que muchos de sus hinchas son de Huracán y de nadie más.

No es fácil encontrar ese fenómeno en el fútbol tan globalizado de hoy. El pasaje de la calle Martín de Garayar da la bienvenida a su gente, con un homenaje al hijo pródigo, orgullo nacional, que es nada menos que José Luis Cuciuffo. El campeón del mundo en México ’86 con la Selección argentina es todo un símbolo, el campo de juego fue bautizado con su nombre, pero a su vez es ejemplo de lucha y humildad para llegar desde las bases, la plaza y la calle, a lo alto del mundo futbolero con la copa tan anhelada.

Diego Brane, Isidro Reyna, el “Ñoño García, Salvador Mastrosimone, Julio López, Federico Bongioanni y Sebastián “Sapito” Montivero, Manuel Serrano son algunas de las glorias del club como también Mario Ballarino, cuya recaudación por el pase a Talleres fue suficiente para construir el predio y la pileta de natación.

Hoy la entidad se mantiene con aportes de socios, cuotas sociales, algunos auspiciantes pero no cuenta con más recursos para dar el salto. Sin embargo, sigue de pie con el ingrediente más poderoso de todos que es el amor a la camiseta.

Hasta tuvo una experiencia con una fusión con quien hoy su clásico rival, Argentino Peñarol, dando a luz a la Alianza San Martín, experimento que a pesar de su corta duración pudo conquistar un título.

Nació en San Martín y barrio Providencia pero será siempre La France su último hogar y máximo refugio.

Todo eso y mucho más es el “Luminoso” que hoy cumple 100 años y cuyo amor amateur perdura sin límites, que a pesar de los obstáculos no deja de soñar.

Ya está disponible la camiseta oficial del Centenario, que se ofrece a mil pesos. (Foto: Víctor Toledo)

Ídolos revolucionarios

Huracán es un barrio verde y amarillo por donde se lo mire, con ídolos también de la política sindical, como Juan Carlos Mena y Máximo Luna, militantes sociales. El primero, tristemente célebre por ser desaparecido de la infausta dictadura militar, mientras que Mena fue uno de los tantos caídos por defender a sus compañeros en el “Cordobazo” a fines de los ’60.

“Obreros, luminosos y revolucionarios”, reza el mural tributo a ellos, en la avenida Monseñor Pablo Cabrera, en la puerta al barrio. Todo un ícono para adentrarse en sus pasajes antes de llegar al estadio “Reginaldo Cáseres” que vibrará junto a su hinchada mientras el “Luminoso” sale a la cancha, a dejar el alma por los colores.

Caravana desde el Paseo Cuciuffo

Los festejos del Centenario inician con un reconocimiento protocolar y formal en la Legislatura, con presencia de autoridades provinciales y dirigentes de Huracán. Pero el plato fuerte es a las 19.30. Después de pintar un mural en tributo al hijo prodigio de Huracán, José Luis Cuciuffo, está programada la tan ansiada caravana de autos. El punto de partida es la célebre “Plaza de los Burros” en barrio San Martín, donde fue la génesis del club, más precisamente en el Paseo “Cuciuffo” (iniciativa que tuvo concreción de Sergio Flores, hoy subdirector de Deportes de la Municipalidad de Córdoba). ¿El destino? El estadio “Luminoso”, para continuar con las celebraciones.

La France baila con el Centenario de Huracán



Un canto de alma y corazón es el que se viraliza por barrio La France y Córdoba, con réplicas en países vecinos y cruzando el charco, aunque usted no lo crea. Huracán, el “Luminoso”, uno de los hijos pródigos de la Liga Cordobesa de Fútbol, cumple hoy 100 años de existencia, mientras sobrevive al contexto de crisis y a la voracidad del mercado futbolero comercial. Y su barrio sigue sonriendo, están de fiesta: desafiando a las penurias y a las desesperanzas, el pueblo “luminoso” canta hasta la afonía la canción del Centenario. Las orgullosas estrofas, emotivas para cualquier futbolero, quedaron registradas por el cantautor Oscar Picone, miembro del grupo de folklore “cinco sentidos”, donde actúa como propietario y vocalista. Su regalo fue una oda homenaje que terminó siendo la oficial del Centenario del club.

“Recién vengo del club, estuvimos con los pibes pintando las paredes y lo que haga falta, siempre. Vamos a dejar a Huracán hecho una pinturita como corresponde en semejante festejo. Te juro que una mañana me levanté y la canción me salió del alma. Huracán es mi mejor inspiración. Estoy feliz en poder colaborar en lo que sea, es el club de mi vida”, contó Picone ante el llamado de La Nueva Mañana, aclarando que colaboró con la música el compositor Hernán Ambrosino.

“Me dieron ganas de dejar algún legado, así que mientras armaba la letra, me fueron apareciendo otras inspiraciones. Yo tengo 51 años, Huracán cumple cien, te juro que la totalidad de mi vida y la mitad de la del club, estuve alentando desde las tribunas. Y siempre dando una mano en lo que sea”, agregó Picone como más ofrenda de su amor.

“La escribí en 10 minutos”, agrega la voz de “cinco sentidos”- “Y lo más gratificante fue escucharla en la radio y los mensajes de felicitaciones. Te juro que me ha escrito gente de Estados Unidos y hasta de Europa. Conservo amistad con uno de mis ídolos, Manuel Serrano (ex Racing de Nueva Italia, Platense e Instituto, entre otros), resulta que lo viralizó entre ex jugadores y todos me llamaron para felicitarme. En serio, eso no tiene precio. Huracán tiene ese sentimiento de pertenencia que lo hace especial, a pesar de ser siempre amateur. El barrio tiene una identificación muy grande con estos colores”, desarrolló.

A la hora de nombrar sus ídolos con la camiseta amarilla y verde, no destacó a uno en particular, sino que eligió momentos, sobre todo con aquel Huracán protagonista y campeón en el ’93. “La época de los hermanos Cragnolini (Carlos, Daniel y Alejandro) y Mammana me quedaron grabadas a fuego. Pero me identifico con todos, desde Salvador Mastrosimone, el “Ñoño” García, hasta Adrián Ávalos, la “Tota” Medina y Mario Ballarino. Ni hablar de Cuciuffo, el mayor de nuestros orgullos. No obstante, tengo debilidad con Serrano, que además es un gran amigo. Huracán es todo eso y más, lo más luminoso del corazón”.

Canción del Centenario

“La luminosa”

Yo te vi desde chiquito, me gustaron tus colores

Desde antes que naciera, fuiste el club de mis amores

Luminoso te llamaron, por tu luz enamorada

Los viejitos que un a noche, a tu juego se entregaban

Huracán vos sos mi amigo, sos mi vida, sos mi amor…

Sos la forma en que te siento, cuando late el corazón

Yo te quero luminoso, como quise a una muchacha

Entre penas y alegrías, yo te abrazo en mi nostalgia

Cando voy a ver te siento, que hasta el pecho se me estalla

Que quisiera que vos fueras el campeón de otra batalla

Hey hey, dale campeón, hey hey, dale campeón

En tu sus 100 años te digo, que nací con mucha gracia

De ser tu hincha furioso, de ser tu amigo del alama

Entre verdes y amarillos, tus colores, mi esperanza

San Martín tu barrio antiguo, hoy La France tu nueva casa

Huracán vos sos mi amigo, sos mi vida, sos mi amor

Sos la forma en que te siento, cuando late el corazón

Yo te quero luminoso, como quise a una muchacha

Entre penas y alegrías, yo te abrazo en mi nostalgia

Cando voy a ver te siento, que hasta el pecho se me estalla

Que quisiera que vos fueras el campeón de otra batalla

Hey, Hey, Dale campeón, Hey, Hey, dale campeón!

Letra: Oscar Picone.

Música: Hernan Ambrosino

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]