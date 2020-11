Ordenan investigar a Macri, Aguad y Srur por el hundimiento del ARA San Juan

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó este jueves determinar la eventual responsabilidad penal del ex presidente Mauricio Macri, del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino Ara San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, tal como habían reclamado los familiares de los 44 tripulantes, informaron fuentes judiciales.

El tribunal de apelaciones emitió un fallo de 177 páginas, en el que confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos por jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, sobre altos mandos de la Armada, pero revocó el punto con el que la magistrada había desvinculado de la investigación al ex mandatario y a sus funcionarios.

Entre los procesamientos confirmados se encuentran los del ex comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamilde; el ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones, Hugo Miguel Correa.

Los ex altos mandos de la Armada se encuentran procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del Ara San Juan, cuyo último contacto se produjo el 15 de noviembre de 2017.

En el mismo fallo, los jueces del tribunal de apelaciones de Comodoro Rivadavia dispusieron el sobreseimiento del ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina, Jorge Sulia, y del ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, Eduardo Malchiodi.

El tribunal, presidido por Javier Leal de Ibarra e integrado por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, dispuso además la realización de una “pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del Susj (submarino San Juan) por parte de la empresa Ocean Infinity”.

También ordenó una “pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales, los que serán designados de oficio por el Tribunal, por el Ministerio de Defensa, la Armada Argentina y por cada una de las partes (defensas y querellantes)”.

Durante la audiencia celebrada ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, la querella mayoritaria de familiares de tripulantes de Ara San Juan, encabezada por la abogada Valeria Carreras, había reclamado que se investigara y se citara a indagatoria al ex presidente Macri, al ex ministro a Aguad y al exjefe de la Armada.

Ese planteo fue acompañado por las demás querellas y por el fiscal ante el tribunal de apelaciones Norberto Bellver, quien consideró que los ex funcionarios tuvieron responsabilidad penal en el hundimiento del submarino.

El Ara San Juan fue hallado un año después de su hundimiento a pesar de que, según dijo López Mazzeo durante la audiencia de las apelaciones, el 5 de diciembre de 2017 ya había información sobre la supuesta ubicación del submarino; motivo por el cual Macri, Aguad y Srur también fueron denunciados ante la Justicia federal por supuesto encubrimiento.

Fuente: Télam

