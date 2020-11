Legisladores UCR piden a la Provincia la apertura de actividades artísticas

Legisladores del bloque UCR presentaron un proyecto de resolución para "la inmediata apertura de actividades artísticas y culturales en el territorio provincial".

La iniciativa firmada por Marcelo Cossar, Benigno Rins, Verónica Garade Panetta, Marisa Carrillo y Dante Rossi, miembros del bloque, indica también el dictado de "los protocolos necesarios para garantizar su funcionamiento con las correspondientes medidas de sanidad y seguridad".

"Las actividades, tanto de la cultura oficial como de los grupos independientes, fueron totalmente suspendidas y las ayudas, insuficientes. En ese horizonte, pedir a un comerciante que reconvierta un negocio no puede ser comparable a pedir a un artista que se transforme en otra cosa. Hay reconversiones imposibles y, como tales, representarán únicamente pérdidas", indica la justificación del proyecto.

El texto también aduce a que el pasado 12 de noviembre, la Jefatura de Gabinete se expidió respecto de la solicitud del Ministerio de Cultura de reanudar las actividades relacionadas a las Artes Escénicas, exceptuando del ASPO a este tipo de actividades, “con y sin asistencia de espectadores”.

"Artistas sin espacios y sin recursos para la subsistencia mínima, salas que cerraron, no sólo las de proximidad barrial sino grandes superficies de espectáculos que hoy son noticia, nulos incentivos y contenciones, deudas que no podrán afrontarse son algunas de las características de la crisis que atraviesa el sector. Pero si hay algo que no podemos calcular es la pérdida que para todos los cordobeses significa la imposibilidad de acceder a los bienes de la cultura", indicaron.n