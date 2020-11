Transportistas escolares marcharon en Córdoba y el país pidiendo subsidios

En la ciudad, los trabajadores se movilizaron por las calles de la ciudad. Afirman que desde hace tres meses el Gobierno nacional prometió una ayuda económica que no llegó.

Transportistas escolares realizaron una caravana este martes por las calles de la ciudad y en distintos puntos del país. El reclamo consensuado es por un subsidio que, según afirman, fue prometido por Nación desde hace tres meses y aún no llega.

Los transportistas son uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus, al no haber clases presenciales en las escuelas desde la llegada del virus al país.

"Esto se armo en la Mesa Nacional de Transportistas de todo el país, en reclamo de una ayuda económica que salió aprobada en el Boletín Oficial el 28 de agosto pasado. Pasaron tres meses y no tenemos respuestas. La plata no llega y la necesitamos urgente. En la Provincia tenemos el mecanismo aceitado pero la plata no llega desde Nación", afirmó al móvil de Radio Suquía Alejandro Sela, uno de los representantes de la protesta.

La convocatoria se llevó a cabo también en Mar del Plata, Bariloche, Río Gallegos, Mendoza, Capital Federal, entre otras localidades.