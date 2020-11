La oposición volverá a movilizar por Bruglia, Bertuzzi y Castelli

La titular del PRO, Patricia Bullrich, convocó a una nueva marcha en respaldo a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para el próximo 8 de noviembre, luego del fallo de la Corte Suprema que fue cuestionado por Juntos por el Cambio.

"El #8N marchemos para pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. ¡No nos resignemos!", remarcó la ex ministra de Seguridad.

El #8N marchemos para pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. ¡No nos resignemos! pic.twitter.com/ic9lpcv2a2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 4, 2020

Así se expresó en su cuenta de Twitter, al lanzar la convocatoria para el próximo domingo en el Obelisco y en distintos puntos del país. "Que sigan haciendo justicia hasta que vengan los nuevos. Es importante que no se vayan. Que la gente le pida que no se vayan, que no dejen espacios", subrayó la presidenta del PRO.

La oposición cuestionó el fallo de la Corte Suprema que determinó que los traslados de magistrados no son definitivos, por lo que los tres jueces deberán concursar por sus cargos si quieren mantenerse en ellos.

Fuente: Noticias Argentinas

Noticias argentinas