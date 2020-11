Escritores y escritoras imaginan la literatura que hablará de la pandemia

La pandemia mundial de coronavirus no solo será narrada por los libros de historia en un futuro no tan lejano: también la literatura dará cuenta de ella, como lo hace con todos los grandes momentos de la humanidad, según autores y autoras de todo el país aseguraron a Télam.

Patricia Suárez

La narradora, poeta y dramaturga Patricia Suárez, nacida en Rosario, contó que "por reírme de mí misma y por catarsis, escribí unos microteatros sobre la pandemia y los absurdos que nos ocurren en medio de esta crisis".

La ganadora del Premio Clarín de Novela en 2003 con "Perdida en el momento" agregó: "No dudo que en algún momento escribiré sobre la pandemia, y que muchos otros escritores lo harán, de la misma manera que escribimos sobre todo lo importante que nos pasa en la vida social, como la dictadura, el corralito, y personal, los hijos, los divorcios...".Suárez contó que escribió "cuentos apocalípticos, animales que se rebelan contra el hombre, o una obra sobre un aluvión final".

Además reveló queen los talleres de escritura que coordina en Buenos Aires comprobó que sus alumnos, si bien "no escribían directo sobre la pandemia, sí escribían sobre el temor a que este sea el fin".

De todos modos,Suárez admitió que no ha leído mucha literatura referida a la pandemia porque le produce "pánico o fastidio".

Juan Diego Incardona

En la provincia de Buenos Aires, Juan Diego Incardona, autor de "Villa Celina" (2008), "Rock barrial" (2010), "Las estrellas federales" (2016) y "La cárcel del fin del mundo" (2019), entre otros, contó que durante la pandemia escribió: "Mantuve un diario para el CCK, nos convocaron a varios escritores por tandas, fue un diario un poco realista-fantástico sobre los primeros tiempos de la cuarentena", explicó a Télam.

Incardona dicta talleres literarios y actualmente es director de la Casa de la Provincia de Buenos Aires: "Ahora estamos recuperando un poco la normalidad y acostumbrándonos a un escenario y un paisaje que, si lo viéramos por primera vez, sería muy raro".

"Vi una obra en Internet donde ya aparecía tematizada la coyuntura de la cuarentena, el tema del encierro y la introspección que implica tantas horas en la casa va generando condiciones artísticas o estéticas que van a tener relación con esta etapa", confió incardona.

"Y también por supuesto todo lo biológico que quizás uno no conoce tanto pero que fue un discurso predominante en los medios, durante muchas semanas, las noticias una y otra vez eran sobre la medicina y biología, y las vacunas, como que fuimos aprendiendo un poco de eso, probablemente ese tipo de vocabulario también ingrese en la literatura porque en la literatura entra todo, es el lugar donde todo puede contarse, donde todos los lenguajes pueden confluir".

Santiago Chilano

También en la provincia de Buenos Aires, pero desde Mar del Plata, el escritor y médico marplatense Sebastian Chilano aseguró que la pandemia se volvió un paisaje habitual: "Casi nadie escribe sobre esta realidad donde los barbijos son algo cotidiano. Al menos es lo que veo a mí alrededor. La necesidad de volver casi de inmediato a algo que ya no existe, nos hace anular lo real: escribimos sobre el futuro porque no nos bancamos el presente. Salvo que lo hagamos en forma de diario, y los diarios, en mayor medida son una forma refinada de introspección".Chilano afirma que "noto como una necesidad de no contar lo que sucede: al principio se escribía sobre otras pandemias (la peste española, las pestes negras) y ahora se escriben distopias".

"El tema del coronavirus me convoca y me aplasta", confiesa Chilano. "Estoy obligado a actualizarme y eso relega otro tipo de lecturas. Uno de los libros que más me hizo reflexionar fue `La pandemia como política`, del filósofo italiano Giorgio Agamben, de renombre internacional".

"Y el miedo sigue siendo el factor principal: el temor a lo desconocido es tan grande que no lo podemos aceptar. Subestimar el virus, la pandemia, ha sido uno de los errores en el que más se incurrió, y del que más nos lamentamos. El covid no deja de crecer", consideró el autor de "Riña de gallos" y "Ningún otro cielo", entre otros libros.

Mario Ortiz

En Bahía Blanca, el escritor Mario Ortiz señaló que no imagina el futuro cercano: "Se me vuelve como imposible imaginar el futuro no solamente en literatura sino en cuanto a sociedad, humanidad" aunque aseguró que "la literatura, el teatro, lo puede llegar a trabajar desde costados más inesperados o sutiles".

Ortiz puso como ejemplo el sitio Caja de Resonancia donde "se invita a escritores que escriban bajo la consigna de los sonidos de la pandemia.Es interesante porque distintos escritores allí escriben qué cosas se les aparecen como nuevas, o cuáles son los sonidos propios de la pandemia, que cosas se empiezan a escuchar que antes no se escuchaban", comentó.

Facundo García

Desde Mendoza, el periodista y escritor Facundo García consideró: "Estamos viviendo una etapa histórica, incluso desde el punto de vista narrativo, hay una forma de pensar en sí mismo, de contarse".

El autor del libro de crónicas "Era esto o poner bombas" explicó que este tipo de momentos "suele generar narrativas nuevas y desafiantes y también esa angustia se puede transformar en lo que uno quiere hacer en un momento histórico" y adelantó que "la narrativa que va a definir esta época creo que es temprano para decirlo, todavía estamos cagandonos a garrotazos discursivamente para ver quién va a contar esto".

García opinó que "en algún momento nos van a preguntar sobre esto, y vamos a tener que contar, no solamente que hicimos sino quién hizo qué cosa y ahí vamos a poder parar y hacer balances y seguramente va ser de manera nueva porque también rompió la manera de hablar, hoy decimos clúster, megacontagiador, aglomerado, todo esto no existía".

García también volvió a "La Peste", de Albert Camus: "Me cuesta pensar que se pueda agregar una coma a lo que él cuenta ahí porque esa novela resume el principio de la pandemia y post pandemia, incluso anticipa lo que va a pasar cuando esto comience aflojar, es una lectura clave".

Graciela Elda Vespa de Schweizer

Por su parte, la escritora mendocina, e integrante de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Graciela Elda Vespa de Schweizer, dijo a Télam sobre los sentimientos tapados de las personas: "Yo creo que va a reflejarse, no en este año que está en curso, quizás una vez que se tranquilicen las cosas, la gente va a empezar a mostrar lo que está dentro de este ambiente de angustia que se está viviendo".

Alfonso Nassif

"Esta pandemia no es algo nuevo, siempre la naturaleza ha hecho valer su existencia y dice yo también soy partícipe de esta tierra", dijo también el escritor santiagueño Alfonso Nassif y agregó que "lo lógico es que esto sirve para que podamos entender que no hay nada superior a la vida".

Nassif recordó que ya hubo situaciones de pandemia en el mundo, tal es así que "en 1348 se produjo la Gran Peste, en donde se escribieron infinidades de libros, narraciones y poesías y una muy famosa fue 'Decamerón' escrita por Boccaccio, que cuenta la peste en Florencia, y la historia de 10 personas que se fueron a la montaña y debían contar un cuento por día, estuvieron 10 días, por lo que fueron 100 cuentos".

Ana María Lassalle

En La Pampa, la poeta Ana María Lassalle, distinguida como personalidad destacada de la Cultura provincia, opinó que "la poesía es una creación que porta lo contemporáneo, la poesía siempre da cuenta del presente, de nuestros actos y en este tiempo he escrito mucho respecto a la pandemia que está presente hoy pero probablemente, también lo esté en el futuro".

Lasalle compartió con Télam una de sus obras, "Sonidos", íntimamente vinculada a la pandemia que entre sus párrafos relata: "...un sacudir de ramas repercute mientas canta el viento; los chicos corren a bañarse y ríen, mientras tanto en silencio el Covid-19, se desliza debajo de las puertas".

Jorge Castañeda

El escritor de Valcheta, Río Negro, dijo que, "la pandemia deja una huella en el espíritu universal, desde Martín Lutero con la Reforma Protestante, con la peste de aquellos tiempos, hasta los más modernos como Gabriel García Márquez con "El amor en los tiempos de cólera"".

Para Castañeda,el aislamiento fue favorable: "Me permitió trabajar más en mis textos y profundizar, saqué varias notas respecto de los barbijos, la Covid-19, el origen de las palabra coronavirus, aunque estamos cansados del aislamiento y todo eso se traduce en lo que escribimos".

Castañeda también releyó a Camus y ensayos: "Se está dando mucha literatura de ficción con una profunda preocupación, por ejemplo con lo que está pasando en Europa que traerá profundos cambios en la sociedad".

Jorge Alberto Baudés

Desde Chubut, el poeta, narrador y novelista Jorge Alberto Baudés consideró que las "fatídicas noticias" que reflejan los medios de comunicación sobre la pandemia de coronavirus "deben ser similares a las que atormentaron a nuestros abuelos cuando el cólera había abatido a las naciones, devastó sus poblados, descargó con virulencia su fatídica carga dejando estragos por doquier".

Gerardo Burton

En Neuquén,el periodista y poeta Gerardo Burton afirmó: "No sé si la poesía y la literatura tendrán alguna originalidad en contar la pandemia. Quizás la misma que encuentren la filosofía, las artes plásticas, la música, el teatro. Y también, por qué no, el periodismo que, al fin de cuentas es un género de ficción".

"Quienes escribimos en Patagonia mantuvimos las redes de contacto a través de las plataformas virtuales. No es lo mismo, que lo digan los músicos y los actores", aseur Burton. "Pero el contacto sigue. En Aluminé, por ejemplo, la biblioteca popular Juan Benigar, convocó a escritores y escritoras de todas las edades y en todos los géneros para hablar sobre la pandemia. Participaron más de cuarenta personas y el libro está en proceso de edición. Esa es una respuesta".

Burton finalizó diciendo que "muchos han intentado, en estos meses, sumarse a uno de los relatos oficiales que consiste en considerar al virus como un enemigo a vencer, asimilar la pandemia a la novela 'La peste', de Camus, referida al nazismo o a un hecho maldito con el que hay que convivir".

Carlos Zampatti

En el rincón más austral del país, el escritor de la ciudad de Ushuaia Carlos Zampatti sostuvo que la literatura posterior a la pandemia de coronavirus tendrá "rasgos asfixiantes" y que temas como el "temor a la enfermedad" o la "falta de libertad" se van a ir entremezclando en los diferentes géneros narrativos.

"Imagino una literatura que cuenta el tiempo de cuarentena con una atmósfera asfixiante, en donde el miedo a la enfermedad se entremezcla con el temor de que sea aprovechado por gobiernos y políticos inescrupulosos que se atribuyan la potestad de pensar por uno mismo, para oficiar de Gran Hermano. Más que a 'La Peste' de Camus mis sensaciones se remiten al `Fahrenheit 451' de Bradbury", opinó el autor de las novelas "El día del sismo" y "Siete mil días en la Siberia argentina".

Carlos Zampatti admitió que la pandemia también constituye un disparador temático en sí mismo: "Le he dado vueltas al asunto y creo que podría escribir sobre el tema. Tal vez un cuento, algo corto; no quizás una novela, aunque necesito tomar distancia del momento. No puedo escribir en medio de la batalla. Soy un mal corresponsal de guerra", afirmó mientras está abocado "a la aventura de terminar mi última novela", dijo a Télam.

Cristina del Valle Loza

La cordobesa Cristina del Valle Loza, autora de novelas como 'Malasangre' (2002), 'El revés de las lágrimas' y 'El año de las glicinas' (2017), consideró que "escribir en estos tiempos es como enhebrar una aguja arriba de un potro que va al galope. Nadie puede inventar, ponerse a hacer ficción en este momento que estamos atravesando, porque 'los tiros' están picando cerca", argumentó.

Con el tiempo, "seguramente saldrán cosas muy ricas, pero es muy difícil escribir en este momento, voy haciendo un diario, voy escribiendo frases, tenemos que tratar de que no nos coma el pasado, prefiero este presente con todo lo que significa. No se vuelve para atrás", se extendió.

Loza es coordinadora del taller de escritura "El Club de la cicatriz", el cual a pocas semanas de comenzar la pandemia adaptó a las nuevas tecnologías, para poder dictarlo de manera virtual, "acá no ves los ojos, como respira la persona", contó sobre la experiencia on-line, y agregó que se dicta en un grupo de Whatsapp y contesta por mail, "terminó siendo una conversación, que va a y que viene, es como tocar almas", completó.

Roberto Romani



Desde Entre Ríos, Roberto Romani, poeta, cantautor y autor de unos 25 libros, asegura que la pandemia "ha llenado de silencio y tristeza y dejará sus huellas indelebles" en una sociedad "limitada en comunicación emocional", pero "paralelamente la literatura tuvo una interesante difusión. Cuando se analice lo ocurrido en este 2020 se deberá pensar "todo el tiempo que hombres y mujeres perdemos en discusiones vanas y acciones despreciables", y allí la literatura "volverá a iluminar la vida y los sueños".

Rossana Nofal

En Tucumán, Rossana Nofal, investigadora y académica argentina, imagina una literatura post pandemia que "cuente los modos de sobrevivir., ya que la potencia de la literatura es como una máquina de memoria que construye las poéticas de los modos de vida escondidos en los enseres cotidianos".

Nofal recordó que "la primera lectura que hice en abril fue un texto de Mariana Enriquez sobre la ansiedad que se instalaba en el tiempo corto de la pandemia y esta lectura luminosa me llevó a explorar la poética en línea que se estaba construyendo, organizado por la Universidad Autónoma de México, a partir de la palabra de los escritores latinoamericanos contemporáneos Colanzi, Chejfec, Palau, Gamboa entre otros".

Stella Maris Folguerá

La escritora correntina Stella Maris Folguerá escribió dos libros en época de pandemia y dijo que en este tiempo "trabajó más y de manera más veloz". Para ella la pandemia no fue un freno, sino todo lo contrario ya que escribió un relato y una novela de ficción.

De todos modos señaló que la temática del coronavirus no la atrae aunque "presiento que lo va a tomar mucha gente", compartió.

Miguel Ángel Cáceres

Por último, en Salta, el poeta, escritor, historiador, investigador, ensayista y profesor Miguel Ángel Cáceres estimó que la literatura, "desde sus más variadas y diversas manifestaciones, va a tocar sin duda alguna el tema de la pandemia, porque ha puesto en zozobras al planeta".

"Los historiadores insoslayablemente vamos a recalar en algún tiempo", explicó Cáceres, quien recordó otras pestes "como la bubónica, la fiebre amarilla y tantas otras calamidades que han sido retratadas desde la pluma de literatos e historiadores, y es indudable que va a pasar ahora".

Cáceres siguió compartiendo: "Mis lecturas intentan ser permanentes y muy variadas. Me gusta mucho rescatar la información, en un primer contexto la periodística, en relación a todo lo que pasa en el mundo, porque creo con el tiempo va a haber una reconceptualización de aquello del primer mundo, la civilización, la barbarie, porque estas crisis me parece que permiten sacudir la modorra temporal y axiológica y que emerjan muchas miserias", dijo.