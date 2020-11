Funcionarios, políticos y amigos, despidieron a Mario Pereyra en las redes

La noticia se conoció en la madrugada de este domingo y las redes sociales se hicieron eco de la muerte del histórico conductor radial en Cadena 3, Mario Pereyra, quien falleció de coronavirus tras permanecer internado desde el 13 de octubre, afectado por la enfermedad.

Su pareja Estela, y madre de sus hijos, en tanto, aún se encuentra internada en el Instituto Modelo de Cardiología producto de la Covid-19.



“Me despierto con el teléfono vibrando mil veces. Murió Mario. No puedo creerlo. Titán, veterano de mil luchas, entusiasta de la vida, que te quisiste ir y te arrepentiste de solo estar un minuto lejos de la radio. Te debo mucho porque me moldeaste con rigor, trabajo y perseverancia", escribió la conductura Rebeca Bortoletto a través de su cuenta de Facebook.

Llevaré para siempre tus mantras: los éxitos no se tocan y otros que no son para decir...tu amor por el idioma no lo perdonaría. “Sentimental, irónico, memorioso, amante de la rica comida, el fútbol, el tango y el cine nacional. Solitario, como solitario fue este final inesperado. Justo vos que te pasaste la vida acompañando”, cerró su mensaje.

El ex intendente, Ramón Mestre fue uno de los primeros en hacer eco de la noticia: "Se fue Mario Pereyra, la voz de la radio en Córdoba que trascendió fronteras. Fuerza a la familia, amigos, amigas y al equipo de Cadena 3", escribió en Twitter en ex mandatario municipal y compleó: "Cómo lo vamos a extrañar. Mario, sanjuanino como mi viejo, amó como nadie a la radio, su lugar en este mundo”.

En esa línea, el radical Mario Negri, lo recordó en sus redes e indicó: "Los cordobeses hemos perdido con tu partida la voz de nuestra radio". Y envió un sentido saludo a sus familiares, amigos y los trabajadores de Cadena 3.

Adiós querido Mario Pereyra, los cordobeses hemos perdido con tu partida la voz de nuestra radio. Tu talento por informarnos y entretenernos fue inigualable.

El ex vice presidente, Julio Cobos, lamentó el fallecimiento y destacó su trayectoria periodística quien "supo nacionalizar la información de las provincias". "Acompaño a su familia y a todo el personal de Cadena 3", publicó el actual senador nacional por la UCR.

Desde el Gobierno de la Provincia, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei y Sergio Busso, de Agricultura, fueron los primeros en despedirlo con un mensaje: "Un hombre recto, frontal, leal y consecuente con sus convicciones. Un hombre íntegro. Hasta siempre Mario", expresó Mosquera.

Con profundo dolor, lamentamos el fallecimiento de #MarioPereyra, ícono de la radiofonía que cambió la forma de hacer radio, entreteniendo, informando y escuchando a millones de oyentes.

Tu recuerdo quedará en cada festejo del Día del Niño en el Kempes.

El viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, lo recordó como "un ícono de la radiofonía federal" y agregó: "Acompañó nuestras mañanas desde aquí, para toda la Argentina. Ciudadano ilustre de nuestra Córdoba, donde vivió y formó su familia, a la que acompaño en el dolor. Hoy, se apagó la radio", expresó.

Despedimos con profunda tristeza a Mario Pereyra: ícono de la radiofonía federal. Acompañó nuestras mañanas desde aquí, para toda la Argentina.

Ciudadano ilustre de nuestra #Córdoba, donde vivió y formó su familia, a la que acompaño en el dolor.

