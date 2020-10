A los 90 años, murió este sábado el actor escocés Sean Connery

El legendario actor escocés Sean Connery murió este sábado a los 90 años, según informó su familia.

Fue considerado “el mejor James Bond de todos los tiempos”. Connery inauguró la serie del agente con "007 contra el Dr. No" en 1962 junto a Ursula Andress y se puso en la piel del espía británico en siete ocasiones hasta que le sustituyó Roger Moore.

Tuvo una extensa trayectoria cinematográfica de más de cinco décadas. Y se alzó como ganador de un Oscar al mejor actor de reparto por su papel en Los intocables de Eliot Ness. También ganó dos Bafta y tres Globos de Oro.

Entre otras películas, Connery también destacó por participar en películas como La caza del Octubre Rojo, El nombre de la rosa, Indiana Jones y la última cruzada o La roca.



Bond, James Bond

Su oportunidad como actor de amplio reconocimiento le llegó a Connery en 1962, cuando fue elegido para interpretar el papel de James Bond, un agente del servicio secreto británico creado por Ian Fleming y protagonista de varias de sus novelas. Su primera inmersión en el papel se produjo en la película Dr. No (1962), donde estuvo acompañado por la actriz Ursula Andress.

El éxito de las películas de James Bond fue tal que se hicieron varias secuelas en las que también participó Connery: From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Operación Trueno (1965) y Solo se vive dos veces (1967).

Antes de que comenzasen los años 70, ya cansado del personaje y decidido a no encasillarse, cedió su lugar a George Lazenby, quien interpretó a Bond en solamente una película, On Her Majesty's Secret Service en 1969. El desempeño de Lazenby no conformó al público ni a la crítica (aunque su película fue bastante exitosa), debido a lo cual Connery regresó a regañadientes para protagonizar Diamonds Are Forever en 1971. Después de esta película abandonó definitivamente el papel de Bond, siendo sustituido por Roger Moore.

Aunque el estigma de Bond siguió durante mucho tiempo a Connery, trabajó arduamente para desencasillarse e interpretó a personajes completamente diferentes con gran éxito, pudiendo ya a mediados de los noventa ser reconocido como un actor muy versátil.

Connery regresó como Bond por última vez en la película no oficial de 1983 Nunca digas nunca jamás, que fue producida por Warner Bros. en vez de Eon Productions (que había producido la mayoría de las películas de Bond).

En 2005, Connery prestó su imagen y voz para ser James Bond en un videojuego desarrollado por Electronic Arts, James Bond 007: From Russia With Love, basado en la película de Bond que él protagonizó más de cuatro décadas atrás. Varios miembros del reparto secundario de la película participaron también.