La Campaña por el Derecho al Aborto realizó una intervención en la Legislatura

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto realizaron una intervención frente a la Legislatura de Córdoba con el fin de visibilizar el pedido por el avance de la presentación y tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE).

"Este mediodía realizamos una intervención frente a la Legislatura para pedir a todxs lxs legisladores que avancen en garantizar la legalidad de nuestro derecho a decidir", relataron a través de las redes sociales.

#CÓRDOBA VERDE 💚 Este mediodía realizamos una intervención frente a la @legislaturaCBA para pedir a todxs lxs legisladores que avancen en garantizar la legalidad de nuestro derecho a decidir. #AbortoLegal2020 #EsUrgente pic.twitter.com/W1yZR7xU9g — Campaña Nacional por el Derecho al Aborto - Cba (@campabortocba) October 27, 2020

Asimismo, remarcaron la importancia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos durante la emergencia sanitaria. "En este contexto de crisis sanitaria necesitamos acceder a métodos anticonceptivos e interrupciones legales del embarazo. Las mujeres y varones trans seguimos en la clandestinidad expuestxs a condiciones de inseguridad para nuestra salud y vida", expresaron.

Durante la jornada, el presidente Alberto Fernández confirmó el envío de un proyecto al Congreso para legalizar el aborto. "Estamos terminando de trabajar" sobre el tema, dijo Fernández en declaraciones a radio Metro, en las que aseveró que no quiere que la iniciativa "se convierta en una nueva disputa entre los argentinos" y que desearía que se respetara "el debate y a todos".

En este contexto de crisis sanitaria necesitamos acceder a métodos anticonceptivos e interrupciones legales del embarazo. Las mujeres y varones trans seguimos en la clandestinidad expuestxs a condiciones de inseguridad para nuestra salud y vida #AbortoLegal2020 #Córdoba #ILE pic.twitter.com/MuGrSqjRpI — Campaña Nacional por el Derecho al Aborto - Cba (@campabortocba) October 27, 2020

Y completó: "La legalización del aborto no lo hace obligatorio, el que no quiere que no lo haga".

