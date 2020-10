Dayro Moreno y su despedida: "Me quedó pendiente la Libertadores"

El delantero colombiano Dayro Moreno tuvo que dejar Talleres a raíz de la situación de pandemia por Covid-19 y su elevado contrato en dólares, pero dejó un grato recuerdo en los hinchas. El mismo jugador, hoy en Once Caldas, dejó en claro que el sentimiento es recíproco. "Mil saludos a todos los parceros, me los llevo en el Corazón y espero poder rencontrarnos nuevamente. Un saludo para Andrés y toda al junta directiva de Talleres", contó en el programa "A la cancha", por radio Continental Córdoba.

Dentro de sus alegrías y cuentas pendientes, destacó el cariño del hincha, algunos partidos donde fue protagonista, aunque la espina que le quedó clavada es la eliminación en la Copa Libertadores. "Todos los recuerdos que me llevo son lindos, me hicieron sentir como en casa. Los momentos que vivimos en el Kempes, cuando fuimos a Brasil, a Chile. En lo personal me quedo con la deuda de no haber clasificado a la fase de grupos de Libertadores"

"A mi me gustan los retos en el fútbol, compartir con gente joven es una experiencia muy linda. Felicito a la distancia a todos los compañeros que se fueron a Europa", añadió.

A su vez, se mostró conforme con la designación de Pablo Guiñazú en el cuerpo técnico. "Muy contento de que el Cholo este integrado al Cuerpo Técnico de Talleres, es una motivación muy grande para todo el mundo".

"Tuve la oportunidad de hablar muchísimo con Alexander, en la vida siempre hay una primera vez para ser suplente, cuerpo técnico me hizo sentir siempre importante y no me fastidio nunca ser suplente", prosiguió. "Por la pandemia, por la situación fue triste mi salida de Talleres. Estoy muy agradecido a Andrés, a Alexander y a toda la hinchada. Quizás en unos años nos veamos como representante que es mi sueño.

"Siempre me gane el respeto desde el inicio, demostrando dentro de la cancha", se explayó el colombiano.

Para cerrar, comentó: "No me quería ir de Córdoba, pero tuve que tomar esta decisión para estar en competencia. Aquí en Once Caldas me dieron una oportunidad que tome". "Quería tomar esta nota porque no manejo redes sociales para agradecer a toda la gente de Córdoba, a los hinchas de Talleres, al cuerpo técnico y sus dirigentes por estos 2 años", cerró.