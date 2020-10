Acuña, Barrionuevo y Duhalde lanzaron advertencias al Gobierno

El cotitular de la CGT, Carlos Acuña, encabezó esta tarde el acto por el 17 de Octubre que organizaron el gastronómico Luis Barrionuevo y el ex presidente Eduardo Duhalde, en el que manifestaron sus diferencias con la gestión de Alberto Fernández y enviaron un mensaje a la CGT por su fuerte apoyo al Gobierno, al remarcar que "no hay que ser el alcahuete de turno".

"El Gobierno se tiene que hacer cargo de que en la Argentina haya trabajo, haya consumo. Si no hay demanda, no hay producción", advirtió Acuña, único orador del acto realizado en el Monumento a Perón ubicado en la plaza Agustín P. Justo, en las avenidas Paseo Colón y Belgrano, en el "bajo porteño".

El titular del sindicato de empleados estaciones de servicio y garages agregó: "Nosotros apoyamos a todos los gobiernos, a este, al anterior, porque fueron electos democráticamente. Pero cuando las cosas no están bien, no hay que ser el alcahuete de turno y hoy la Argentina no está bien".

"Le pido al Presidente que no le falle al pueblo, primero está la Patria. Él tiene la posibilidad de conducir al país a un bienestar social equilibrado. Los trabajadores le garantizamos que cuente con nosotros para lograr una mayor distribución de la riqueza", señaló el sindicalista en su mensaje.

Fuente: Noticias Argentinas