"Quiero jugar para la Selección de México"

El ex delantero de Belgrano Julio Furch expresó su postura. Hoy el artillero es figura en el fútbol mexicano.

Julio Furch está en el fútbol mexicano desde el 2015, luego de su paso por Belgrano. Primero estuvo dos años en Veracruz y en 2017 pasó al Santos Laguna, donde hoy es figura y se ilusiona con defender la Selección de México.

En diálogo con LaLiga MX, Furch confesó: "Es algo que vengo diciendo hace un tiempo, al momento de hacerme mexicano lo que realmente me interesa es que la selección crezca, que el futbol mexicano crezca que en un Mundial puedan hacer lo que siempre han querido hacer, pasar el quinto partido".

Además agregó: "Yo quiero jugar para México. Voy a poder pelear ese lugar para que sea yo quien se quede con esa camiseta y sino hacer que el delantero que compite conmigo lo haga de la mejor manera".

Finalmente el ex delantero de Belgrano afirmó: "El bien en común es México, eso es lo que se tiene que ver. Ser nacido o no aquí, al ser naturalizados somos un mexicano más. A mi México me dio todo".