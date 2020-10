A los 81 años, murió el conductor televisivo Raúl Portal

El reconocido conductor televisivo Raúl Portal murió este miércoles a los 81 años. Su esposa, Lucía, dijo a Teleshow que desde febrero del 2018 el animador padecía un trastorno cognitivo progresivo, y contó que en los últimos tiempos "estaba muy deteriorado". "A Raúl lo solían trasladar del CCP a Los Arcos por diferentes agravamientos de salud, pero siempre salía. Incluso las enfermeras elogiaban lo que luchaba por vivir", resaltó Lucía.

La mujer consideró que "otro hubiera vivido menos" e indicó que, por voluntad de su marido, no habrá velatorio ni entierro, y el cuerpo será cremado. "Salió de muchas, pero en esta no hubo forma. Estaba muy deteriorado. Lo importante es que no sufrió. El cuerpo ya no le dio", explicó Lucía, quien por estas horas también transita la internación de su madre, de 99 años, que sufrió un accidente doméstico.

El creador de palabras como "manochanta", "currandero" o "bolufrase" había sufrido tres accidentes cerebrovasculares en 2018. En junio pasado había sido internado en el Sanatorio Los Arcos por un cuadro de fiebre y neumonía bilateral. Por los síntomas que presentaba, se había activado el protocolo por Covid-19 y si bien le realizaron un testeo, dio negativo.

Portal, quien no trabajaba en los medios desde hacía varios años por sus problemas de salud, fue figura de la televisión de los 80's y 90's.

Estuvo al frente de programas como el exitoso Noti-Dormi, Perdona Nuestros Pecados (PNP), El portal de las mascotas y Robocopia. Portal comenzó a trascender como integrante del staff del legendario ciclo Semanario Insólito, que combinaba humor con noticias, y del que también formaron parten Adolfo Castelo, Raúl Becerra, Virginia Hanglin, y Nicolás Repetto, entre otros.

El animador generó más de una polémica como obstinado defensor del cura Julio César Grassi, condenado por la Justicia por abuso de menores.

Fuente: Noticias Argentinas