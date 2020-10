Proponen ampliar el alcance del proyecto de ley de concursos y quiebras

La Unión Industrial de Córdoba manifestó su preocupación ante el proyecto de ley que suspende los concursos preventivos y de quiebras de empresas impactadas económicamente por la caída de la actividad durante la pandemia.

"La idea original de esta medida es rescatar aquellas cuya situación es límite, sabiendo que las que iniciaron el proceso de concurso antes del 20 de marzo no están en mejores condiciones. Conocemos la situación del sector productivo, analizado no solo por los efectos de la pandemia, sino inmerso en un país que hace nueve años que no crece y lleva más de dos años y medio de profunda recesión, sumado a la caída de la actividad industrial y sin acceso al financiamiento, que esta cuarentena agravó el estado de abismo", señalan en un comunicado difundido durante este martes.

En ese marco, el documento que señala que las consecuencias económicas son producto de "la cuarentena impulsada por el Gobierno Nacional", solicita al Congreso de la Nación, "revisar el proyecto de ley, teniendo como premisa la protección y la inclusión de todas las empresas en situación crítica, más allá del impacto de la pandemia, para que seamos capaces de salvaguardar la fuente de producción y trabajo".

