Violencia: las mujeres en Bolivia afrontan una "triple amenaza" por la pandemia

A raíz de la cuarentena que rige en Bolivia por la pandemia de coronavirus, las mujeres bolivianas se enfrentan a una "triple amenaza", según un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), que reveló el no cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, un aumento de la violencia con un saldo de 90 femicidios, y mayor cantidad de tareas y obligaciones.

El estudio divulgado este domingo, cuando se conmemoró el Día de la Mujer Boliviana, llegó con nuevas preocupaciones respecto al cumplimiento de los derechos y el trato con igualdad para esta población, ya que la pandemia provocó que las mujeres afronten una “triple amenaza”, informó al diario local La Razón Celia Taborga, representante auxiliar del Unfpa en Bolivia.

Taborga explicó que la primera amenaza es una afectación al cumplimiento de los derechos de salud sexual y reproductiva; la segunda, una mayor exposición a la violencia, y la tercera, la sobrecarga de tareas y obligaciones que tuvieron que enfrentar desde la aparición de la pandemia.

Taborga indicó que este virus provocó que muchas mujeres no puedan acceder a sus controles prenatales con normalidad y que la información sobre salud sexual y reproductiva no sea tan accesible. “Esto ha implicado también una serie de embarazos no deseados”, agregó.

Unfpa relevó unos 19.233 embarazos de personas gestantes menores de 19 años en lo que va del año, y solicitó la aplicación de políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Además, el informe indica que el confinamiento también generó una exposición más alta de las mujeres ante la violencia, dado que los agresores suelen ser parte de la familia.

Hasta el 17 de septiembre, el Ministerio Público informó de 86 casos de feminicidio y desde entonces al menos cuatro mujeres más murieron a consecuencia de la violencia, según los reportes de la institución.

La Paz es el área donde se registró la mayor cantidad de femicidios (32), seguido por Santa Cruz con 15 y Cochabamba y Oruro con 12 cada una.

Asimismo, el informe añade que durante la pandemia las mujeres comenzaron a sufrir una sobrecarga en sus tareas: debieron ponerse al frente de sus hogares, trabajar, cuidar a la familia, evitar que el virus afecte a sus hijos y brindar tratamiento a quienes se enfermaron.

Además, el documento indica que al menos el 65% del total del personal en hospitales son mujeres que cumplieron sin pausa su labor, por lo que se encuentran en primera línea de atención de los infectados, para las cuales la carga de responsabilidades laborales y el estrés se sumaron a su misión de proteger a su familia y no llevar el virus a casa.

Bolivia registra al día de hoy 138.463 infectados y 8.292 fallecidos por coronavirus, según datos independientes de la Universidad Johns Hopkins.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés enviar un mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de Whatsapp a nivel nacional. En Córdoba podés comunicarte al WhatsApp (351 814 1400) y al número 0800 888 9898.

