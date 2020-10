Gimnasios y natatorios de Córdoba rechazaron las restricciones a la actividad

Representantes del sector manifestaron su preocupación por las medidas anunciadas por el Gobierno provincial y ratificaron que no acompañarán la decisión.

La Cámara de Gimnasios de Córdoba y la Cámara Cordobesa de Natatorios manifestaron su preocupación por las restricciones anunciada el sábado por el Gobierno provincial, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Los representantes del sector rechazaron las medidas que se prolongarán por 14 días y que implican el cierre de los establecimientos donde se dictan las actividades deportivas. En ese sentido, adelantaron que no acompañarán las decisiones del Ejecutivo que entran en vigencia este lunes.

“Estas restricciones impactan directamente al sector de los gimnasios y centros de actividades físicas. Queremos comunicar y ratificar que no vamos a acompañar, ni adherir a dichas medidas. Los establecimientos solo movilizan un 1,92% de la población, o sea que solo el 0,001% de la población usa el gimnasio en una hora. A pesar del crecimiento exponencial de la curva de contagios, los gimnasios no registraron contagios originados ni propagación del virus dentro de los establecimientos gracias al cumplimiento y la realización del estricto protocolo. Nuestra postura de no adherir a las medidas se encuentra sustentada y respaldada en información que demuestra que nuestro rubro “no aporta a la curva de contagios ni a la circulación de personas”, manifestó la comisión directiva de la Cámara de Gimnasios a través de las redes.

Desde la Cámara de Natatorios de Córdoba, por su parte, publicaron este domingo un reclamo titulado "Basta de injusticias, ahora no cerramos", en el que reclaman que pudieron abrir 30 días en siete meses.

“Cada dueño estará en la puerta de cada natatorio, defendiendo nuestra fuente laboral, nuestra libertad y nuestra dignidad”, remarcaron a través de Facebook.

Cabe recordar que las medidas sanitarias que empezarán a regir desde el primer minuto de este lunes restringen totalmente las actividades que suponen conglomeración de personas en espacios cerrados de los departamentos Capital, Santa María, Punilla, Colon, Tercero Arriba, San Martin.

Desde esta semana, se limitan por 14 días la actividad de bares y restaurantes, excepto en las modalidades delivery o take away.

También deberán permanecer cerrados escuelas de danza, canto y teatro; natatorios y gimnasios; cultos, autocines, centros de formación profesional y academias de oficio e idioma con modalidad presencial.

Finalmente, las reuniones sociales y familiares continuarán prohibidas.

