Incertidumbre de hoteleros marplatenses por la temporada veraniega

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata aseguró este sábado que trabaja intensamente en los protocolos para esta temporada veraniega, pero manifestó su incertidumbre en medio de la pandemia y señaló que los ingresos del sector dependerán del grado de apertura que haya en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El vicepresidente de la AEHG Eduardo Palena, sostuvo en declaraciones al portal 0223 que “los hoteleros están trabajando para que haya temporada, ya están todos los protocolos" disponibles.

"Nosotros estamos en condiciones de abrir hoy", aunque “existe incertidumbre respecto al tipo de temporada que vivirá Mar del Plata”, dijo.

Palena destacó que el problema será el grado de apertura del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), "ya que "el 90% de los turistas son de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires"

"Si no hay apertura no tiene sentido abrir porque la poca gente que podría venir no solventaría los costos que tenemos para tener el hotel abierto", subrayó.

Palena enfatizó que “los empresarios hoteleros evalúan la posibilidad de contratar un `seguro Covid´ que contemple gastos médicos, traslados y estadías en caso que se detecte un caso positivo de coronavirus durante la periodo de vacaciones”.

Noticia relacionada: