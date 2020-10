Pavón se queda fuera de la lista definitiva de Scaloni por dilemas en la MLS

El ex delantero de Talleres no podrá disputar las Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia, a raíz de la negativa del torneo de EE.UU. que impone la necesidad de cuarentena al regresar al país.

El delantero cordobés Cristian Pavón quedó desafectado de la lista final de la Selección Argentina a raíz de los inconvenientes logísticos que supone la cesión de jugadores la Liga de Estados Unidos, y por ende, no estará a las órdenes del DT Lionel Scaloni para los encuentros por Eliminatorias Sudamericanas. Este jueves el combinado nacional recibe a las 21.30 a Ecuador, y el martes de las 17 visita a Bolivia en el camino al mundial de Qatar 2022.

De la nómina preliminar que había dado, bajó a siete futbolistas y sumó cinco del medio local: ellos son Franco Armani, Gonzalo Montiel, Gonzalo Martínez Quarta, Eduardo Salvio y Esteban Andrada.

El dilema con el ex Talleres es que la Major League Soccer se opone a ceder jugadores para no romper la burbuja del cuidado contra el Covid-19. A pesar de que FIFA insistió, desde el propio cuerpo técnico de la Selección optaron por no perturbar su agenda, suponiendo obstáculos de logística. El DT de su equipo, el argentino ex Boca y Gimnasia La Plata Guillermo Barros Schelotto le habían otorgado permiso para venir, aunque con la necesidad de que realice cuarentena de 14 días al regresar al país, por lo que se iba a perder no menos de cuatro partidos. Vale aclarar que la Liga de China había tomado la misma determinación.

De esta forma, queda trunco el sueño de Pavón de regresar a la Selección Argentina al menos en esta ventana FIFA, aunque en noviembre podría tener revancha. No juega con continuidad en la Selección desde Rusia 2018 y algunos amistosos la inicio de la era de Scaloni.

Por otro lado, Scaloni confirmó lo que había adelantado con respecto a los jugadores de la Liga Profesional. Los cinco citados de nuestro medio son Esteban Andrada, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Eduardo Salvio.

A continuación, la lista de 28 futbolistas convocados por Scaloni para la Selección Argentina:

Arqueros : Esteban Andrada, Franco Armani, Emiliano Martínez y Juan Musso.

: Esteban Andrada, Franco Armani, Emiliano Martínez y Juan Musso. Defensores : Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez y Nicolás Tagliafico.

: Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas : Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Nicolás Domínguez, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Guido Rodríguez y Eduardo Salvio.

: Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Nicolás Domínguez, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Guido Rodríguez y Eduardo Salvio. Delanteros: Lucas Alario, Joaquín Correa, Paulo Dybala, Alejandro "Papu" Gómez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Lucas Ocampos y Giovanni Simeone.

