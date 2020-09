Aprobaron la actualización de límites y nomenclaturas de varios barrios

Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba aprobó la ordenanza N° 100 del presente período legislativo, fue en la 16° Sesión Especial, presidida por el viceintendente, Daniel Passerini.

La sesión se desarrolló con la presencia en el recinto únicamente del viceintendente acompañado por las autoridades del Cuerpo y presidentes de los Bloques Legislativos. El resto de los concejales participaron de manera virtual a través de la plataforma "Zoom" aprobando por unanimidad cuatro de los cinco proyectos con despacho de comisiones tratados en la sesión.

Durante la sesión, fue aprobada por unanimidad la actualización de límites y nomenclaturas de los distintos barrios que componen la Ciudad. Este proyecto ordenará los servicios que la Ciudad va a prestar y serán oficializados 560 barrios al finalizar la gestión, regularizando una ciudad que creció desordenada.

Asimismo, se autorizó el establecimiento en av. Colón y Pasaje de la Reforma de la estatua de José Ignacio "El Chango" Rodríguez en un merecido homenaje al cantautor. La iniciativa es parte de un proyecto más amplio para poner en valor a este popular barrio Alberdi.

A posterior, y en los días previos al mes de octubre, de concientización del cáncer de mama, se aprobó la adhesión a la Ley Provincial 10.503 del Programa "Córdoba Rosa", referido a la concientización sobre el cáncer de mama. Y se instituyó en el ámbito del Concejo Deliberante el color rosa para las comunicaciones institucionales durante el mes de octubre.

Por otro lado, se creó el primer "Centro de Jubilados Virtual" del país, que consta de una plataforma virtual con actividades para los adultos mayores.

Además, se aprobó la nota del viceintendente elevando anteproyecto de presupuesto y becas del Concejo Deliberante correspondiente al ejercicio 2021. El proyecto hace hincapié en el fortalecimiento de las herramientas informáticas y de modernización.



Al finalizar la sesión, Daniel Passerini remarcó la preocupación que genera la situación sanitaria y aclaró que desde el Concejo se monitorean las actividades para no poner en riesgo al personal. Aprovechó la ocasión para felicitar al trabajo que se realiza desde el Concejo Deliberante, al aprobar "la ordenanza número 100, que no es un número menor, ya que el 70 % fue en medio de la pandemia y con mucho esfuerzo -no sin discusión-. Este número es significativo, estamos llegando a las mil horas de uso de la plataforma digital. Lo hemos hecho sin incidentes, habla a las claras de la responsabilidad y el compromiso de todos los que hacemos el Concejo Deliberante".