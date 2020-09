Juan Emilio Ameri: "Estaba convencido de que no tenía Internet"

Luego de haber protagonizado una escandalosa escena en la que se lo vio protagonizando escenas de índole íntima con su pareja, el (ahora suspendido) diputado salteño Juan Emilio Ameri intentó explicar la situación que derivó en su corrimiento momentáneo de la Cámara Baja.

“En todo el interior del país la conexión es muy mala, se me cayó intenet y yo creí que estaba desconectado. Justo mi pareja salió del baño y le pregunté cómo le habían quedado las prótesis", dijo Ameri que comentó que la mujer se había colocado implantes mamarios días atrás. "Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas, eso es todo”, dijo el diputado a modo de justificación.

“Es una situación que tiene que ver con la vida de las personas, yo estaba convencido de que no tenía internet porque se me había cortado y cuando volvió la conexión se me reconectó automáticamente. Estamos muy porque esto nos afecta no solo personalmente sino a todo nuestro entorno. Es muy difícil para mí y difícil para mi pareja", dijo, visiblemente afectado en diálogo con Radio con Vos minutos después de haber sido suspendido por la Cámara Baja.

