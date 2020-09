Con solo 5 años, gastó sus ahorros para comprarle criollitos a los bomberos

Una vez más los incendios no dan tregua en Córdoba y en distintos puntos de la provincia se desataron una serie de focos que dejan a su paso miles de hectáreas quemadas, provocando tristeza en la población y desesperación en quienes ven el fuego acercarse a su casa.

Sin embargo, en medio de tanto humo y angustia, la historia de Lolo, un nene de 5 años que vive en Laboulaye emocionó a todos. Es que el pequeño Lorenzo al ver el fuego cerca de un campo de su casa, no solo llamó a los bomberos para que lo combatieran, sino que además gastó todos sus ahorros para comprarles una bolsa de criollitos como agradecimiento.

“Mi Lolo el de corazón gigante, el que día a día me enseña tanto. Hoy sacó de sus ahorros para pagarles a los bomberos con criollitos. (Gesto que me asombró, xq c 5 años valora la entrega de ellos)”, escribió su mamá en Facebook junto a la foto del pequeño y un bombero.

Lógicamente la publicación se llenó de “me gusta” y elogios al pequeño que tuvo semejante gesto. “Lolo tiene mucha luz y mucho amor. A mamá le llena el alma de orgullo. Les agradeció por apagar el incendio, y les agradeció por cuidar a las personas“, agregó emocionada, la madre.

Pero eso no es todo, ya que en declaraciones a Crónica, Jessica Molina reconoció que fue el propio Lorenzo quien le dijo de llamar a los bomberos al ver que se quemaba un campo cercano a su casa.

“Continuamente quiere ayudar. Por ejemplo, cuando la ropa ya no le entra, quiere que se la regale a alguien ‘que no tenga’, lo mismo sucede con los juguetes que ya no usa más”, contó Jessica a ese medio.

Y concluyó: “Siempre digo que es un nene grande en un cuerpo pequeño. El tiene cinco años y me demuestra que a lo mejor no necesitamos tenerlo todo. Con lo que tenemos podemos ayudar. A mi también me enseña que hay que ayudar mucho”.