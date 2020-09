Godoy se va a Estudiantes, y dejó un mensaje de despedida a los hinchas

"Dejé todo en cada partido por eso me voy feliz", afirmó el lateral derecho de Talleres en su cuenta de Instagram. - Foto: prensa Talleres.

Finalmente hubo acuerdo y el lateral derecho de Talleres, Leonardo Godoy, dejará la entidad de barrio Jardín para sumarse a préstamos a Estudiantes de La Plata. Y en su despedida, dejó un sentido saludo a los hinchas y un reconocimiento particular al club, a quien declaró como "el más grande del interior".

"Dejé todo en cada partido por eso me voy feliz. No voy a olvidar a los hinchas y siempre recordaré que jugué en el más grande del interior. Mi cariño por Talleres seguirá por siempre", publicó Godoy en su cuenta de la red social Instagram.

Leo Godoy deja #Talleres. Se irá a préstamo con cargo y opción de compra a Estudiantes. pic.twitter.com/hVv9bUueeG — Francisco Bolletta (@FranBolletta) September 15, 2020

El defensor entrerriano, de 25 años, pasará a Estudiantes de La Plata a préstamo hasta diciembre de 2021, en un pase que concretó luego de haber estirado su vínculo con Talleres hasta junio de 2022. El cargo del préstamo será de 100 mil dólares y una opción de compra de un millón de la misma moneda por la mitad de sus derechos económicos.

"Hoy me toca irme de Talleres pero no quiero hacerlo sin antes decir un gracias gigante a todos. Cuerpo técnico, utileros y la hinchada que siempre me hizo sentir querido desde el primer día que llegué", indicó Godoy, quien se sumó a la "T" en 2016 y jugó 70 partidos en los que anotó cuatro goles.