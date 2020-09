Unicameral: apoyo al congelamiento de alquileres y expropiación en Los Cedros

La Legislatura de Córdoba desarrolló la decimoctava sesión virtual desde el inicio de la pandemia.

Antes del inicio del debate, se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Pablo Villanueva, concejal y ex intendente de Canals.

Durante la sesión, por otro lado, se aprobó unánimemente el Proyecto de Ley 30936/E/20 que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en la comuna Los Cedros en el departamento Santa María.

Las tierras están ubicadas en la pedanía La Lagunilla. La expropiación tiene por objetivo lograr la regularización dominial de los terrenos y la entrega de títulos a los poseedores.

Esta iniciativa beneficiará a unas 400 familias que residen en la zona. Las fracciones restantes se destinarán a la construcción de planes de viviendas.

“Con la expropiación de 23 hectáreas, 400 familias de Los Cedros podrán iniciar el proceso de escrituración de sus viviendas. Es tarea del Estado estar presente en situaciones de difícil o imposible resolución para los vecinos. Hoy, con esta decisión, damos juntos un primer paso”, argumentó la legisladora Natalia de la Sota.

A su vez, recalcó que “la escrituración de una vivienda no es solo seguridad jurídica, es también honrar el esfuerzo de cada mujer y cada hombre que con trabajo y sacrificio obtuvo su casa o su pedazo de tierra”. “Significa que puedan mirar para adelante, que tengan la oportunidad de proyectarse”, destacó.

Por otra parte, tras el pedido del sector a nivel nacional, la Unicameral ratificó el apoyo al reclamo de inquilinos e inquilinas de la agrupación Inquilinos Córdoba, junto con otras organizaciones, sobre la necesidad de prorrogar el Decreto de Necesidad y Urgencia Número 320/2020 otorgando la posibilidad de prohibir desalojos, congelar alquileres y prorrogar todos los contratos de alquileres de locaciones comerciales, rurales y viviendas hasta el 31 de marzo de 2021.

Respecto al pedido de inquilinos de la provincia el legislador Matías Chamorro comentó: “Así como lo hicimos con el tema de la exención del impuesto de sellos, acompañamos esta iniciativa porque como sabemos, muchos trabajadores y trabajadoras, comerciantes, industriales y PyMES, ven afectados fuertemente sus ingresos por la baja actividad económica a causa de la pandemia, lo que origina mucha dificultad para afrontar todas sus obligaciones, gastos de alquiler y, a la vez, disponer lo necesario para costear su alimentación, su salud y servicios. Es por ello que es muy importante requerir al gobierno nacional la extensión de los plazos del DNU 320/2020 hasta el el 31 de marzo de 2021 para colaborar con los que deben alquilar”

El conflicto de Casa Bamba ocupó también el temario de la sesión. En ese sentido, la legisladora Luciana Echevarría exhortó al Gobierno provincial a que libere el camino público que permite a la comunidad de Casa Bamba el tránsito a sus hogares y que fue apropiado por la Minera Mogote Cortado: “El presidente, el gobernador y la oposición de derecha se escandalizan ante la toma de tierras, por parte de personas desesperadas que no tienen dónde vivir, pero miran para otro lado cuando quien ocupa tierras es una empresa. Eso sucede en Casa Bamba, donde Camarasa S.A. decidió hace un año apropiarse de un camino público y ningún funcionario hizo nada. La comunidad de Casa Bamba tiene que sortear un portón con alambres de púa, guardia privada y presentar DNI para entrar y salir de su propia casa. Están a merced del capricho de un empresario y nadie les da una solución”.

“En Casa Bamba no sólo se está violando el libre tránsito a los vecinos, también se está queriendo explotar una Reserva Hídrica que forma parte del territorio protegido por la Ley de Bosques como zona roja. El Gobierno no actúa porque lo que verdaderamente le importa es defender los negocios empresarios y la propiedad privada, no el derecho de las comunidades. Nosotros exigimos que el Poder Ejecutivo actúe de inmediato y vamos a seguir acompañando a la comunidad, porque nuestras vidas y derechos valen mucho más que las ganancias de unos pocos”, concluyó.

Por otro lado, se declaró el beneplácito al documental "La Superball" sobre la pelota de fútbol fabricada en Bell Ville. Y se aprobó la adhesión al aniversario 329 de la localidad de Reducción y los 134 años de Freyre.