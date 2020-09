Para González es "una paradoja" que Berni tenga una crisis con la Bonaerense

Oscar González, quien fuera uno de los principales actores provinciales durante el acuartelamiento policial de diciembre de 2013, comparó aquella situación con la que actualmente vive Sergio Berni. El ex jefe de Gabinete provincial sostuvo que es "una paradoja" que quien fuera secretario de Seguridad de la Nación siete años atrás hoy enfrente protestas policiales siendo ministro de la provincia de Buenos Aires.

"A nosotros ni siquiera nos atendieron el teléfono. Y mirá la paradoja, está a cargo de la seguridad Berni y por todos los medios tratamos que el Gobierno nacional nos ayudara. Nuestra idea era que Gendarmería se desplegara. Parece que el destino se encargara de estas cosas porque realmente intentamos desesperadamente hablar con las autoridades nacionales", sostuvo el actual legislador provincial a PLX Radio.

Asimismo, González remarcó que "solamente" conoce lo que "se ve en los medios" pero juzgando a partir de allí, la situación actual en Buenos Aires "es muy parecida a lo que sucedió en Córdoba" en 2013.

"Aparentemente, tampoco hay una conducción en el desorden policial. En Córdoba eran grupos que no tenían una conducción centralizada y así es muy difícil negociar (...) es de extrema dificultad lo que está pasando y evidentemente hay una crisis muy profunda en la Policía Bonaerense y quiera Dios que esto se resuelva pronto", agregó.

González también reconoció que en los días previos al 3 y 4 de diciembre de 2013 "hubo indicios" acerca del motín "que no fueron interpretados adecuadamente" y fueron subestimados. Cabe rescatar que antes del conflicto, el ex gobernador José Manuel De la Sota resaltó que no habría aumento salarial para los agentes policiales y la noche de los saqueos se encontraba en Panamá.

“Nadie, absolutamente nadie se comunicó ni a la Secretaría de Seguridad, ni a mi teléfono personal”, dijo el propio Berni en 2019 cuando la Justicia Federal de Córdoba lo imputó por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Organizados a través de grupos de Whatsapp, los efectivos, ex policías, exonerados y familiares de la Policía Bonaerense protestan en distintos puntos del Conurbano y la provincia de Buenos Aires reclamando incrementos salariales y mayores medidas sanitarias.