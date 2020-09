Fassi: "Es inadmisible que no retornemos a jugar en Argentina"

El retorno de la competencia local de primera división está cada vez más lejana a partir del incremento de contagios de coronavirus y las fechas tentativas del 25 de septiembre y también el 16 de octubre parecen irse cayendo una a una. Para el presidente de Talleres, Andrés Fassi, es "inadmisible que todavía no haya vuelto el fútbol en Argentina, cuando hay 160 países en todo el mundo que lo está haciendo hace tiempo".

"Es inadmisible que no retornemos a jugar en Argentina. Más de 160 países lo están haciendo, pero ahora resulta que acá no se sabe absolutamente nada cuando se volverá. Ya era difícil de aceptar la fecha del 25 de septiembre para retornar, y resulta que ahora tampoco iría. No tiene adjetivos esta situación", remarcó Fassi en diálogo con TyC Sports.

"Los dirigentes de los 24 equipos de primera le dimos la potestad a Marcelo Tinelli para mejorar el fútbol argentino y nuestra palabra no es tenida en cuenta por el presidente de AFA, Claudio Tapia, porque todo lo resuelven entre unos pocos", reclamó.

Fassi aseguró que otros dirigentes "piensan igual, pero después no se actúa en grupo. No encuentro explicación a lo que nos pasa cuando hay 160 países que ya empezaron a jugar. A Tapia le mandé en los últimos meses como 15 o 18 mensajes, y nunca me respondió. Tinelli sí me contestó, pero tira la pelota afuera", cuestionó.

"Con todo esto estamos matando a los clubes y la secuela irreparable que provocará la padeceremos por muchos años. Acá hay que aprender a convivir con el virus. Si por ejemplo un equipo tiene dos positivos, esos futbolistas no jugarán. Es como tener problemas musculares a mitad de semana. Porque los números dicen que solamente el dos por ciento de los integrantes de los planteles se contagian", argumentó finalmente Fassi.

Fuente: Télam

