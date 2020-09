Murió el folklorista que esperaba una operación y denuncian negligencia

Martín Castro, el bailarín folklórico de Los Cantores del Alba, murió este lunes por la madrugada en un hospital de Alta Gracia tras complicarse el cuadro de peritonitis que sufría. En ese marco, su esposa denunció que no lo atendieron a tiempo por el "protocolo de coronavirus".

Hace casi dos semanas, Castro se presentó acompañado de su pareja por dolores abdominales en el hospital Vicente Agüero, donde actualmente funciona el COE Regional y reciben casos de Covid-19.

Ante esto, lo derivaron de urgencia al Hospital Arturo Illia de Alta Gracia pero cuando llegó le exigieron un hisopado antes de intervenirlo.

La esposa del bailarín, Liliana Celiz, afirmó a Canal 12 que estuvo "en coma inducido" y que lo tendrían que haber operado el mismo día que ingresó al Hospital. Sin embargo, no lo hicieron ya que le realizaron el hisopado por Covid-19 y esperaron los resultados antes de llevar a cabo la intervención quirúrgica.

En medio de la espera por ese hisopado, que según la mujer dio negativo, el estado del bailarín empeoró cada vez más y no se pudo recuperar.

"Tardaron en esperar, él estaba con su dolor y me hacía llamadas de adentro pidiendo que lo ayudara para que lo operaran. Tendría que haber sido intervenido y el viernes irnos a casa", dijo Celiz.

La versión del Hospital Arturo Illia

Por su parte, Mariana Garay, directora del Hospital Arturo Illia, aseguró en declaraciones a Cadena 3 que hicieron una valoración del paciente antes de ingresar al quirófano, porque presentaba un cuadro de neumonía bilateral.

"Cuando un paciente tiene que ingresar al quirófano se le hacen estudios para conocer el riesgo, cuando se le hizo una placa dio que tenía una neumonía bilateral avanzada", declaró.

Consultada sobre si no hubiera sido posible operarlo de urgencia por la apendicitis, consideró que no. "Cuando uno valora clínicamente a un paciente tiene que ver muchas cuestiones para ver si entra a quirófano o no. Si no había buena saturación de oxígeno y lo meto a quirófano, lo pongo en riesgo de muerte", explicó.

Garay, además, sostuvo que la familia desconocía en principio el cuadro de pulmonía bilateral. "Relacionaron la fiebre que presentaba con la cuestión abdominal. El equipo de salud no explicó adecuadamente el riesgo de operar a un paciente con la neumonía que tenía y la gente supone que hubo mala praxis", concluyó.

