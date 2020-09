Vizzotti sobre la cuarentena: "No es simple tomar la decisión del botón rojo”

La secretaria de Acceso a la Salud se refirió a la posibilidad de restringir actividades en todo el país. "No es simple que se quede todo el mundo adentro después de todo este tiempo", afirmó.

La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se refirió este domingo a la posibilidad de dar marcha atrás con las aperturas de la cuarentena en el marco del aumento de contagios por coronavirus a nivel nacional, y afirmó: "No es simple tomar la decisión del botón rojo".

Días atrás el presidente Alberto Fernández aseveró que no iba a dejar que el esfuerzo realizado hasta ahora se perdiera y aseguró que podría haber "un botón rojo" en referencia a la posibilidad del retorno al aislamiento de todo el país para evitar el colapso del sistema sanitario.

En declaraciones a Radio 10, la funcionaria nacional sostuvo, en ese sentido, que el Gobierno analiza esa decisión pero que no es fácil debido a su impacto. "No es simple tomar la decisión del botón rojo y que se quede todo el mundo adentro después de todo este tiempo. Más después de todo este tiempo y de tener una sociedad que está transitando por distintos momentos no solamente emocionales sino también económicos y sociales", agregó.

Vizzotti dijo además que "está demostrado que cuando aumenta la circulación de personas y no se cumplen los protocolos aumentan los casos". En ese sentido, sostuvo que en muchos lugares que ya estaban en la etapa de distanciamiento social, tuvieron brotes en los últimos días. “En Amba el ascenso es mucho más lento que en otras provincias, pero hay un aumento de casos en todo el país", destacó.

La Secretaria de Acceso a la Salud destacó además que el Presidente trabaja en los diferentes matices en relación a la apertura de actividades que se presentan a nivel nacional y afirmó que se analizan medidas para poder acompañar al sistema de salud en las provincias. "Hay zonas con muchas tensiones en el sistema", remarcó.

El Ministerio de Salud confirmó durante la jornada que hubo 68 muertes por Covid-19 en el país y las víctimas fatales ya suman 9.807 a nivel nacional. El total de casos confirmados es de 471.806 (49,3% mujeres y 50,4% hombres), mientras que las personas recuperadas son 349.132.

