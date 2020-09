Fútbol femenino: la WSL inglesa despierta el máximo interés

La Women’s Super League inglesa es el torneo de moda para las grandes estrellas del fútbol femenino. Se ha convertido en el campeonato más atractivo para las figuras más populares del fútbol femenino. En los últimos días llegaron Perniller Harder y Rachel Daly.

Pero la llegada de figuras comenzó hace un tiempo, con el arribo de Sam Kerr, que encabezó la lista de las 100 mejores jugadoras del mundo de 2019.

Kerr y Harder son ahora compañeras de Chelsea.

Rose Lavelle y Sam Mewis, ambas puntales del combinado estadounidense que conquistó la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia se incorporaron al Manchester City, mientras que Rachel Daly, elegida mejor jugadora de la reciente NWSL Challenge Cup, arribó al West Ham United.

Cabe recordar que en la liga ya estaban varias subcampeonas de Francia 2019, como Jackie Groenen, Vivianne Miedema, Jill Roord y Danielle van de Donk, la mayoría de las integrantes de la selección inglesa y jugadoras como Erin Cuthbert, Magdalena Eriksson, Kim Little, Maren Mjelde y Guro Reiten.

Ver esta publicación en Instagram Den søndagsfølelsen er ikke så galen egentlig😃💙 Una publicación compartida por Maren Mjelde (@marenmjelde) el 30 de Ago de 2020 a las 9:43 PDT

“Están viniendo a Inglaterra jugadoras del máximo nivel, y no me sorprende”, escribió Reiten en The Guardian. Y agregó: “Esta se ha convertido en la mejor liga del mundo”.

La Federación Inglesa ha puesto en marcha The FA Player, una plataforma exclusiva del fútbol femenino y que permitirá seguir los encuentros desde muchas partes del globo.

