Instituto: la alegría del "Nacho" Antonio por el regreso a los entrenamientos

El plantel profesional de Instituto retornó hoy a los entrenamientos, tras pasar más de cinco meses sin hacerlo debido al contexto de pandemia que se vive.

Y el regreso trajo felicidad en los futbolistas. En ese marco el mediocampista central de la "Gloria", Ignacio Antonio, expresó: “Es muy lindo volver a sentir la presencia de los compañeros y el cuerpo técnico. Me tocó entrenar junto a todos chicos del club. Hay que remarla como todos los años”.

En declaraciones al programa El Show en la Red, que se emite por el Canal Showsport, el volante habló sobre la continuidad del torneo de la Primera Nacional y dijo: “No sabemos como se jugará. Si bien no estábamos en los primeros puestos, todavía teníamos chance de clasificar. Cualquiera la forma que sea, nos va a caer bien. No pensamos todavía lo del torneo. Eliminación directa no sería tan adecuado, creo que no es lo ás factible para los clubes”.