Cristina Fernández criticó a Cornejo tras las críticas a la reforma judicial

La vicepresidenta apuntó a través de Twitter contra el ex gobernador de Mendoza y dijo: "¡En esa provincia el Legislativo está reformando la Constitución por vía remota!".

La vicepresidenta Cristina Fernández criticó este miércoles al presidente de la UCR y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo por su posición sobre la reforma judicial.

La ex mandataria nacional apuntó contra el también diputado nacional por Mendoza, en un nuevo capítulo de sus cruces con la oposición por el proyecto de reforma de la Justicia Federal y las sesiones remotas.

"Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del 'haz lo que yo digo pero no lo que yo hago': Alfredo Cornejo, diputado nacional, presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza", publicó la vicepresidenta a través de Twitter.

Y agregó: "¡En esa provincia el Poder Legislativo está reformando la Constitución por vía remota! ¡Si! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por Zoom".

A continuación la vicepresidenta retuiteó una serie de publicaciones de la senadora provincial de Mendoza Natalia Vicencio (Frente de Todos), que contrastó la postura de Juntos por el Cambio en el Congreso con el funcionamiento de "la Legislatura en Mendoza, donde UCR y PRO son gobierno". Vicencio recordó que la Legislatura de esa provincia funciona de forma remota desde el inicio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y sostuvo que este sistema "es tan defendido por (el gobernador) Rodolfo Suárez que incluso se está debatiendo la reforma de la Constitución".