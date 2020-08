Violento asalto a un colectivo de Ersa en Villa El Libertador

En horas de la noche del domingo, pasajeros y el chofer de un colectivo de Ersa fueron víctimas de un violento asalto en Villa El Libertador.

Todo comenzó cuando pasadas las 20.30, tres delincuentes subieron a la unidad simulando ser pasajeros, uno de ellos sacó un arma y obligó al conductor del transporte a desviar el recorrido. Luego de la maniobra, sustrajeron las pertenencias de las personas que estaban abordo y le dispararon al chofer.

"Venía por avenida Mayo, la principal de Villa El Libertador. Al llegar a la parada había siete pasajeros. Suben los últimos tres y el último saca un revólver, me dice que es un asalto y me hace desviar el recorrido", relató el conductor en diálogo con Canal 12.

"Me puso el revólver en la cintura y me llevó hasta un canal. Sacó el arma de las costillas, la puso de frente y me dijo que estaba cargada. Ahí empezaron a robarle a los pasajeros, eran unos 12 o 15", agregó.

Cuando el chofer rechazó seguir el trayecto que le indicaba uno de los delincuentes, le dispararon. "Me apuntó de frente, disparó y sentí el chillido de la bala que pasó", sostuvo el trabajador del transporte. Por fortuna, a pesar del disparo, el chofer y los pasajeros resultaron ilesos.