Waratahs ganan a Rebels y apuntan a Play-offs en Super Rugby Australiano

Los NSW Waratahs en novena fecha de la etapa clasificatoria a los play-offs del Super Rugby Australiano, dieron un paso importante ganando a los Melbourne Rebels, su rival directo, por 38-32 (17-10) en el Leichhardt Oval de Leichhardt, suburbio de Sidney. Pero los Rebels deben jugar todavía con los Western Force.

Los Waratahs tienen fecha libre la próxima semana, y los Rebels pueden entrar entre los tres primeros, si ganan a los Western Force el próximo sábado, por lo que, quién logre clasificarse, enfrentará a los Queensland Reds por el derecho a disputar la final contra los ACT Brumbies el próximo 19 de septiembre.

"Todavía estamos en la pelea. Estaba claro que íbamos a ganar punto bonus, lo cual pudo ser bueno, pero lo importante fue la victoria y veremos qué sucede la próxima semana", resaltó el capitán y segunda línea de los Waratahs, Rob Simmons, quién jugará en 2021 para los London Irish de la Premiership inglesa.

El equipo de Rob Simmons quería una victoria con punto bonus, anotando tres tries o más que el rival, para asegurar un lugar en los playoffs, pero los Rebels con un penal convertido por su capitán, el apertura Matt Toomua, les amargó la noche del sábado, acortando al 38-32 final que les abre las esperanzas.

"Obviamente estamos decepcionados por la derrota, pensé que los Waratah estaban más hambrientos, particularmente alrededor del ruck, pero si ganamos la próxima semana (a los Western Force) habremos alcanzado nuestro objetivo de entrar a los play-off’’, replicó el goleador y capitán de los Rebels, Matt Toomua.

Por la estricta medida de seguridad debido a la pandemia Covid-19 en el sur australiano, particularmente en Melbourne, capital del Estado de Victoria, los Rebels están disputando como visitantes, todo el Super Rugby Australiano, sin regresar a su ciudad de origen.

Los NSW Waratahs anotaron cinco tries con el medio scrum Jake Gordon, el octavo Jack Dempsey, el pilar Harry Johnson-Holmes, el centro Joey Walton, y el apertura Will Harrison, quién sumó 1 Penal y 5 Conversiones. Pero tuvieron Tarjeta Amarilla para el segunda línea Ned Hanigan.

Mientras que los Melbourne Rebels, replicaron con cuatro tries del apertura Matt Toomua, del wing Marika Koroibete, y un doblete del octavo Isi Naisarani. Más 2 Penales y 3 Conversiones de Matt Toomua. Pero tuvieron tarjeta amarilla para el segunda línea Matt Philip.

Los resultados de la novena jornada: ACT Brumbies 31- Western Force 14 en el Gio Stadium de Canberra, y Melbourne Rebels 32-NSW Waratahs 38 en el Leichardt Oval de Leichhardt, suburbio de Sidney.

Las posiciones: 1º) ACT Brumbies 28 pts. 2º) Queensland Reds 21, 3º) NSW Waratahs 19, 4º) Melbourne Rebels 14, 5º) Western Force 2 pts.

Décima y última fecha de la etapa clasificatoria a los Play-off, sábado 5 de septiembre: Melbourne Rebels vs Western Force en el McDonald Jones Stadium de Newcastle, suburbio de Sidney. Y Queensland Reds vs ACT Brumbies en el Suncorp Stadium de Brisbane.

Ficha del partido

Melbourne Rebels: 15 Reece Hodge, 14 Andrew Kellaway, 13 Campbell Magnay, 12 Matt Toomua (captain), y 11 Marika Koroibete, 10 Andrew Deegan, y 9 Frank Lomani, 8 Isi Naisarani, 7 Brad Wilkin, y 6 Michael Wells, 5 Trevor Hosea, y 4 Matt Philip, 3 Jermaine Ainsley, 2 Jordan Uelese, y 1 Cameron Orr. Suplentes: 16 Efitusi Ma’afu, 17 Cabous Eloff, 18 Pone Fa’amaluli, 19 Michael Stolberg, 20 Richard Hardwick, 21 James Tuttle, 22 Billy Meakes. 23 Tom Pincus.

Waratahs: 15 Jack Maddocks, 14 James Ramm, 13 Joey Walton, 12 Tepai Moeroa, y 11 Alex Newsome, 10 Will Harrison, y 9 Jake Gordon, 8 Jack Dempsey, 7 Michael Hooper, y 6 Lachlan Swinton, 5 Rob Simmons (captain), y 4 Ned Hanigan, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, y 1 Tom Robertson. Suplentes: 16 Robbie Abel, 17 Tetera Faulkner, 18 Angus Bell, 19 Tom Staniforth, 20 Will Harris, 21 Mitch Short, 22 Ben Donaldson, 23 Nick Malouf.

Para los Rebels – 4 Tries de Matt Toomua, Marika Koroibete, e Isi Naisarani (2). Más 2 Penales y 3 Conversiones de Matt Toomua. Tarjeta Amarilla a Matt Philip.

Para los Waratahs – 5 Tries de Jake Gordon, Jack Dempsey, Harry Johnson-Holmes, Joey Walton, y Will Harrison. Más 1 Penal y 5 Conversiones de Will Harrison. Tarjeta Amarilla a Ned Hanigan.

Árbitro: Graham Cooper.

Jueces de línea: Angus Gardner, y Amy Perrett.

Oficial de televisión: James Leckie, Estadio Leichhardt Oval de Leichhardt, suburbio de Sidney.