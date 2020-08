El cuarteto de cuerdas Numen presenta Mozart y Piazzolla vía streaming

Especial para La Nueva Mañana

Desde La Nueva Mañana dialogamos con los protagonistas de este primer concierto que podrá verse por la plataforma que Al Pogo, la empresa cordobesa de venta de tickets que también debió modificar su forma de trabajo en este contexto planteado por la pandemia. María Virginia Tesoro es directora de orquesta y quien conduce los destinos de Beaux Arts.

-¿Están iniciando un ciclo en la denominada nueva normalidad. ¿Cómo se planteó esto y cómo lo recibieron los músicos?

- La transmisión de conciertos vía streaming es un tema que estábamos analizando hace tiempo, ya que hace tiempo que los grandes artistas y teatros importantes del mundo optaron por transmitir sus shows/conciertos en vivo y en otros lugares dada la comodidad que eso representa tiene una gran aceptación. Pero como en Argentina el público era bastante renuente ante la opción, y la inversión es grande lo veníamos postergando. Además la conexión de Internet en nuestro país no permite garantizar al público una calidad de imagen y sonido de inicio a fin, por lo que ahora hemos optado por la transmisión en falso vivo. Es decir, el concierto es grabado de principio a fin y luego transmitido a través de la plataforma de Al Pogo. Este sistema fue elegido porque lo han desarrollado de modo tal que se genere una experiencia en el usuario desde la compra de la entrada hasta la finalización del concierto lo más similar posible a lo que sería asistir a uno. Cómo así también las condiciones técnicas para que sonido e imagen sean de alta calidad .

La mayoría de los músicos han sido bastante reacios a esta posibilidad, porque no hay como el calor del público en el vivo. Pero hemos (todos) tenido que aceptar y amoldarnos a la situación actual.

-¿Numen el domingo y las próximas fechas cuáles son?

- Por ser el primer mes iniciamos con un solo concierto. El prestigioso cuarteto de cuerdas cordobés Numen serán los encargados de romper el hielo e iniciar la “Nueva Era”. De septiembre en adelante contaremos, en principio, con dos conciertos que incluirán una fecha de música académica y otra de un género variado. Están confirmados Fly Fly Caroline y Flor Sur Cello Trío, grupo con el que realizamos giras en Argentina y Europa.

¿El sector de la cultura es uno de los más perjudicados por el cierre de los espacios culturales. ¿Cómo lo viven desde Beaux Arts?

- Está pandemia dejó expuestas principalmente dos cosas en nuestro sector: la precarización de nuestro trabajo y la enorme cantidad de fuentes de trabajo que significa. Detrás de cada show/concierto está el o los artistas en escena, pero tanto para que se llegue a realizar como en el durante y pos hay muchísimas personas que se encargan del armado, luces, vestuarios, producción, prensa, vender tickets, sonido, etcétera que viven de eso y hemos quedado sin ingresos hasta quién sabe cuándo.

Lo mismo las salas independientes, los estudios de grabación, las salas de ensayo. Hace poco se aprobaron protocolos para que vuelvan a trabajar, y ante el miedo generalizado la reactivación es muy poca.

Es hora que se comience a valorar y dignificar el trabajo del sector cultural que, además de ser un derecho de la humanidad, es una de las industrias que mayor cantidad de capital mueve en el mundo... Y el primer sector en ser recortado de cualquier presupuesto.

-¿Consideras que las políticas estatales de asistencia son suficientes? Qué otras políticas consideran que deberían implementarse.

-Ante una situación así a nivel mundial no sé si lo correcto es que todo el peso caiga sobre el gobierno. Claramente no es suficiente, ni en nuestro sector ni en ningún otro. Hay hambre. Familias enteras quedaron sin ingresos y debieron reinventarse, las que pudieron, para generar ingresos. Creo que estos tiempos nos interpelan como seres humanos a ser empáticos, a comprar a un vecino que empezó a vender empanadas para subsistir, o, como en este caso, a generar trabajo para una y les compañeres. Porque para nosotros no solo está la necesidad de comer, sino de poder hacer arte que es nuestro motor y razón de vivir.

Con respecto a las medidas, desde distintas agencias/ministerios se ha iniciado una suerte de proteccionismo comprando conciertos a artistas locales para transmitirlo por las distintas redes gubernamentales. El problema está en que no todos los artistas tienen los medios para grabarse con la calidad requerida. Sin perjuicio que, como mencioné anteriormente, hay una gran cantidad de trabajos dentro de la cultura que no están contemplados y que esta medida no los ampara. Quizás, ante todo, hubiera sido positivo hacer un relevo de las necesidades y posibilidades para prever formas de trabajo que acojan a cada una de las personas cuyo trabajo se vio cercenado por la situación actual y las medidas adoptadas.

-¿Cómo se sienten al volver a los escenarios sin público y en este contexto de pandemia?

- Significa una alegría enorme para nosotros volver a los escenarios aunque lo que nos reúna tenga que ver con esta nueva modalidad vía streaming. Tener la ocasión de acercarnos al público y poder hacer música nuevamente después de largos meses nos emociona, porque además agosto es el mes en el que cumplimos 19 años de trayectoria ininterrumpida como cuarteto de cuerdas. Numen nació allá por agosto del 2001, y sus integrantes quienes además somos fundadores de la formación aún continuamos en la búsqueda, en el estudio y la difusión de músicas en este maravilloso formato de cuerdas.



-¿Nos cuentan sobre el repertorio elegido para este domingo 30?

- El repertorio sugiere la idea de completar los cuatro movimientos formales de un Cuarteto de Cuerdas tradicional evocando a distintos compositores de los más representativos del repertorio universal para esta formación: Mozart 1er movimiento La Caza, Tchaikovsky 2do. movimiento, Beethoven op.18 N° 4. 3er movimiento, Dvorak 4to. movimiento. Además Numen se ha acercado a expresiones musicales de carácter popular: música latinoamericana y argentina, y en este caso compartiremos autores emblemáticos como Astor Piazzolla y algunos clásicos del tango como De Caro, Joaquín Mora, Matos Rodríguez, con arreglos de Pascual Mamone.

El cuarteto de cuerdas Numen cuenta con una amplia trayectoria en nuestro medio. Está integrado por Hernán Testa y Carolina Lorenzo en violines, Gustavo Raspo en viola y María Eugenia Menta en violoncello. Este domingo se presentan desde la Sala Desdémona.

