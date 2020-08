Garrone ya trabaja en la Selección Argentina de básquet adaptado

El DT cordobés, ex Atenas y Selección Argentina, asume en la CABB con el combinado no vidente. "Estoy orgulloso de poder llevar este desafío a nivel nacional", manifestó.

Walter Garrone, ex DT de Atenas con títulos a la par, y ex entrenador de la Selección Argentina, firmó convenio con la Confederación Argentina de Basquetbol para poder dirigir al combinado nacional del basquet adaptado.

En una entrevista brindada al sitio oficial de la CABB, contó aspectos de su nueva vocación: "Tiene 72 años, pero se lo escucha –y se lo siente- como si tuviera muchos menos. No esperaba mi regreso a la CABB. Estuve como técnico de la Selección en aquel recordado Preolímpico 92 y luego como Director de ENEBA (Escuela Nacional de Entrenadores de Básquet) durante 10 años, pero es un orgullo que me abran las puertas para un rol tan distinto al otro. En 2017 presenté un proyecto en CABB, pero nunca avanzó... Y ahora agradezco mucho que me llamen para este nuevo desafío con el deporte adaptado", declaró el cordobés que hoy reside en Tanti. La especialidad del deporte adaptado en básquet es con jugadores no videntes.

Walter Garrone, nuevo Director Nacional de Básquet Adaptado de CABB: "Es muy especial la posibilidad que tenemos de cambiar a las personas a través del básquet"; https://t.co/j7GjtcRi63 pic.twitter.com/7ZfuY7E24M — Básquet Plus (@basquetplus) August 20, 2020

"Tengo en mente un organigrama de cuatro años con objetivos reajustables cada dos. Lo tengo en la cabeza, de a poco lo iré bajando y charlando con todos los sectores que forman el básquet adaptado: sordos, sillas de ruedas, chicos con capacidad diferentes y, por supuesto, los ciegos, que son mi especialidad y de lo que me he ocupado desde el 2009", declaró.

"Todas han sido responsabilidades y pasiones distintas, y la actual nada tiene que ver con lo otro. Recuerdo que cuando estaba en Atenas, ganar no era lo más importante. Era lo único (se ríe). De día y de noche vivía pensando en cómo potenciar al equipo, en una época en la que capacitarse no era fácil... Y fue una época hermosa de la que hoy todavía recibo el reconocimiento y el cariño de la gente. Enseñar a chicos así es volver a lo básico, al juego, a disfrutar de enseñar y de lograr pequeños grandes avances con ellos", compara.

Su llegada a CABB se produjo a través de Andrés Pelussi, director deportivo, responsable del armado del nuevo equipo de profesionales respetados que sumó a Garrone. "Al Gringo lo conozco de Atenas, fue al colegio con mi hijo. Y ahora, cuando me vino a buscar, primero dudé porque no nunca pensé que volvería a CABB. Consulté a personas y todos me dijeron que debía estar, empezando por Ricardo Bojanich, quien se sumó a CABB por primera vez siendo tan importante su historia en el Mini Básquet. Me llamó dos días seguidos y me dijo 'tenés que volver, vamos a hacer cosas buenas'. Y bueno, dije que sí. Sé que tengo el condicionante de la edad y que tendré una gran responsabilidad, pero me gusta hacer cosas y me parece que están dadas las condiciones. Esta es una gran apertura de la CABB, que está viendo más allá", cerró Garrone.