Fernández se reunió con el FMI y dijo: “Hay que poner las cuentas en orden”

El presidente Alberto Fernández mantuvo este miércoles una conversación con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que coincidieron en el diagnóstico respecto a los problemas de la Argentina y acordaron trabajar "sin prisa, pero sin pausa" para "ordenar" la deuda del país con el organismo.

"Esta mañana tuve una extensa charla con la titular del FMI, y coincidimos en que sin prisa, pero sin pausa, nos pondremos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del Gobierno anterior y el Fondo", expresó el mandatario nacional durante el anuncio de una nueva línea de electrodomésticos de la empresa Newsan.

En ese sentido, señaló que "para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas”. “Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden. Mi conversación con Kristalina Georgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común: la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido", agregó.

El primer mandatario aseguró que confía en que se podrá llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario debido a las importantes coincidencias que existen con Georgieva.

Asimismo, remarcó la importancia de la industria como generadora de puestos de trabajo y de divisas, producto de la exportación, para poder hacer frente a los desafíos del país.

