Con miras a la Libertadores, Argentina aprobó el protocolo de Conmebol

Los planteles de Boca Junios, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre no tendrán que realizar la cuarentena obligatoria cuando salgan y regresen al país para competir.

Argentina aprobó este miércoles el protocolo sanitario de la Conmebol sobre el cierre del plazo que le había otorgado el máximo organismo sudamericano para hacerlo y en lo inmediato, cuando vuelvan a competir en Copa Libertadores el jueves 17 de septiembre, los planteles de Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre no tendrán que realizar la cuarentena obligatoria cuando salgan y regresen al país para competir.

"Este es un protocolo que estudiamos mucho y creemos que es muy estricto y su aplicación no permite que haya ningún riesgo de esparcimiento del coronavirus, porque habrá una intervención de cada una de las áreas sanitarias para las delegaciones que viajen y que tendrán un seguimiento muy severo", anunció el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, tras la reunión que se realizó en la Casa Rosada donde se resolvió la aprobación.

De ese encuentro participaron junto a Lammens el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros Ginés González García (Salud) y Mario Meoni (Transporte), además de la directora de Migraciones, Florencia Carignano.

Argentina y Uruguay eran los únicos dos países de los 10 que componen las asociaciones miembro de la Conmebol que no habían todavía prestado su aprobación al protocolo de la Conmebol, mientras que junto a Chile habían pedido hasta este martes a las 18 de Paraguay para verificar en donde oficiarían como locales los clubes que los representan.

Dentro de todos los puntos que componen este protocolo sanitario había uno que era fundamental y una vez que se desanudara, permitiría la aprobación de las autoridades sanitarias argentinas, y era el de la cuarentena obligatoria que deben practicar todos los ciudadanos de este país que lleguen desde el exterior.

Para evitar esa cuarentena, el protocolo de la Conmebol observa que todas las delegaciones que lleguen a los países donde tengan que jugar permanezcan en ellos no más de 72 horas, para no realizar los 14 días de aislamiento previstos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), "ya que el objetivo es que haya el menor movimiento posible y también que las visitas de las delegaciones se acorten al máximo", aclaró Lammens.

El encuentro que definió esta aprobación se desarrolló en el salón Mujeres Argentinas, de la Casa de Gobierno, y quien no estuvo allí presente fue el presidente de AFA, Claudio Tapia.

Simultáneamente con la aprobación del protocolo se verificaron también los escenarios en los que jugarán desde la tercera fecha de la fase de grupos de la Libertadores los cinco representantes argentinos, que lo harán en sus respectivos estadios en lo que respecta a Boca, River, Defensa y Justicia y Tigre, mientras que River lo hará en el Libertadores de América, de Independiente, ya que tiene el Monumental en refacción.

La Copa Libertadores se reanudará oficialmente el martes 15 de septiembre pero a los equipos argentinos se les dio una prórroga de 48 horas a solicitud del hoy ausente Tapia, quien había sido el único opositor a esa decisión de empezar a jugar a mediados del mes próximo.

En tanto la Copa Sudamericana se iniciará el 27 de octubre y obviamente estará abarcada por este protocolo, lo mismo que las Eliminatorias Sudamericanas que se abrirán el 8 de ese mes, para Argentina en cancha de Boca Juniors frente a Ecuador, pero sin Lionel Messi que está suspendido por una jornada. La FIFA recomendó a los equipos europeos no ceder futbolistas a selecciones del resto del mundo si programan amistosos para la fecha FIFA de septiembre. Si es solamente para entonces, Argentina no se verá afectada porque el director técnico Lionel Scaloni no tiene planificada actividad para entonces.

"Los protocolos de concentración sanitaria presentados por Conmebol fueron aprobados por el Gobierno de Argentina para los encuentros de los partidos de la Libertadores y Sudamericana 2020. Nuestro fútbol cada vez más cerca", confirmó esta misma noche el máximo organismo sudamericano.

Y agregó, para cerrar oficialmente el listado de 10 aprobaciones del protocolo sanitario que se concretó esta noche: "El Gobierno de Uruguay aprobó los protocolos de concentración sanitaria presentados por Conmebol para la disputa de los partidos de la Libertadores y Sudamericana 2020. Juntos Crecemos en Grande", destacó finalmente el ente presidido por el paraguayo Alejandro Domínguez.

Ahora sí, con todo aprobado desde Argentina hacia la Conmebol y viceversa, la primera certeza para el fútbol nacional es que cuatro equipos de primera división y uno de la Primera Nacional volverán a tener competencia oficial dentro de exactamente 23 días.

