Nahuel Luján: “No veo las horas de volver a entrenar"

La semana que viene Belgrano y todos los equipos que militan en la Primera Nacional, retornan a los entrenamientos. Cabe recordar que Tigre ya lo hizo debido a su participación en la Copa Libertadores. Y los futbolistas del "Pirata" están ansiosos por ese regreso junto a sus compañeros.

En ese marco el delantero Nahuel Luján contó: “No veo las horas de volver a entrenar. Tengo un profesor para trabajar, también lo hice de mi parte. Correr al parque también”.

En declaraciones al programa Línea de 4, que se emite por Showsport, el atacante se refirió sobre la posible reorganización del certamen de Segunda división y dijo: “Ojalá que sea muy lindo y que podamos participar. Tenemos que dejar lo mejor en la cancha y tratar de ascender”.

Además el "Gato" agregó: “Yo creo vamos a volver de la mejor manera, todos bien para que el profe nos pegue una buena cagadita a palos y ponernos a punto para competir”.

Por estas horas se está hablando acerca de su renovación de contrato. A propósito, sostuvo: “Eso lo está manejando mi representante, me quedo tranquilo porque él quiere mi bien. Me quiero ir por la puerta grande del club, me tocó quedarme con el apoyo de la gente. Sabiendo que tenia otros clubes para irme y me quedé. Me encanta ir a entrenar, lo disfruto” .