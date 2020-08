Violencia de género: ordenan la inmediata detención del “Pato Cabrera”

La fiscal Laura Battistelli cuestionó el escrito del abogado defensor del golfista: "El escrito no menciona en ningún momento el domicilio que tiene en el exterior", sostuvo.

La Justicia ordenó la inmediata detención de Ángel "Pato" Cabrera, luego de que no se presentara ante la Cámara 2ª en lo Criminal y Correccional para ser notificado de manera presencial sobre el inicio de uno de los dos juicios en su contra, en una causa por violencia de género.

La fiscal Laura Battistelli cuestionó el escrito del abogado defensor del golfista y rechazó sus argumentos: "El escrito no menciona en ningún momento el domicilio que tiene en el exterior. Que este señor juegue al golf, no le acredita a la Justicia que se vaya a presentar en las canchas el día que se lleve adelante el torneo. Puede no hacerlo por mil razones", declaró a Cadena 3.

La funcionaria, además, sostuvo que el campeonato finalizó el 16 de agosto. "Frente a esto, la Fiscalía pedirá que se presente al juicio en condición de detenido", señaló.

Por otra parte, el fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Cristian Griffi, que también investiga otras causas de violencia en contra del golfista, podría ordenar la captura internacional porque el jugador violó la orden de restricción.

Por otra parte, Carlos Nayi, abogado de la víctima, denunció que el golfista "desafió a la Justicia" y "mostró desprecio" por la mujer, "a quien acorraló una y otra vez”. En declaraciones a Radio Universidad, el letrado indicó que Cabrera "violó cuatro órdenes de restricción", incumpliendo todas lo prometido para que pueda conservar la libertad. “Debía cumplir una serie de condiciones y las desoyó", resaltó el letrado.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés enviar un mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de Whatsapp a nivel nacional. En Córdoba podés comunicarte al WhatsApp (351 814 1400) y al número 0800 888 9898.

