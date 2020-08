Rubinstein sobre las vacunas vencidas: "Yo ya no estaba en la gestión"

El ex secretario de Salud admitió que las dosis halladas en un frigorífico fueron compradas durante el Gobierno de Mauricio Macri.

El Ministerio de Salud de la Nación denunció este miércoles el hallazgo de cuatro millones de vacunas vencidas en un frigorífico del barrio porteño de Constitución. Luego de que se conociera la noticia, el ex secretario de Salud durante la gestión del Gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, sostuvo que se trata de dosis sobrantes de compras que se realizaron desde la cartera y afirmó que “esto ya ocurrió en 2012”.

“En el 2016, cuando yo ya no estaba en la gestión del Gobierno de Macri, hubo una gripe estacional muy fuerte por lo que las autoridades sanitarias aumentaron la compra de dosis para tratar de evitar un faltante. La demanda había aumentado porque había mucha circulación viral y se decidió comprar aproximadamente dos millones de dosis adicionales sobre 10 u 11 millones que se compran generalmente. Afortunadamente no se necesitaron usar durante la temporada”, detalló el ex funcionario nacional, en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

En ese sentido, remarcó que “la vacuna antigripal se puede usar solamente un año, porque cambian los antígenos. Todos los años se preparan vacunas con las cepas de la temporada de influenza en el hemisferio norte. Algunas de las dosis quedaron como suele ocurrir. Hay que destruirlas, pero el proceso implica una determinada gestión. Es material biológico que no se puede reutilizar”.

Por otra parte, aseveró que el Gobierno de Alberto Fernández ya estaba al tanto de esta situación y que investigarán si efectivamente se trata de cuatro millones de dosis. “No sé si son exactamente cuatro millones, pero lo estamos averiguando. Este Gobierno ya sabía sobre la compra adicional de dos millones de dosis. Hubo sumarios administrativos por esto ante la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Además, esto ya ocurrió en 2012 con otras vacunas como la de la Hepatitis B, durante la gestión de Juan Luis Manzur y Carla Vizzotti”, indicó.

Rubinstein manifestó además que “la compra de vacunas es un proceso complejo”. “El Ministerio de Salud de la Nación compra 45 millones de vacunas de forma anual que son distribuidas a cada una de las provincias de acuerdo a sus necesidades. Siempre sobran vacunas. La destrucción es un proceso costoso que requiere presupuesto. Es preferible usar ese presupuesto para gastarlo en compra de vacunas y no destruirlas”, puntualizó.

Por último, aclaró que “lo que llaman frigorífico es un centro de almacenamiento que tiene la cartera desde hace muchísimos años”. “No estaban en medio de la carne”, completó.

