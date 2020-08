Senado: el oficialismo busca dictamen del proyecto de la reforma judicial

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado volverá a reunirse este miércoles para incorporar modificaciones y avanzar con la firma del dictamen del proyecto de reforma judicial propuesto por el Gobierno, con la intención de llevar al recinto la iniciativa la semana próxima.

Este martes, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnún, quien conduce el debate, anunció -tras cinco horas de exposiciones de disertantes a favor y en contra de la iniciativa- un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 16 y reafirmó que, hasta entonces, se podrán acercar propuestas para unificar en el proyecto y avanzar así en la firma del dictamen.

En la última audiencia, que tuvo lugar este martes, una quincena de expositores, entre jueces, fiscales y abogados convocados por las bancadas mayoritarias del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, se expresó a favor y en contra del texto y, en algunos casos, con propuestas de modificaciones y correcciones.

En tanto, desde la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio envió una carta al presidente Alberto Fernández para pedir el retiro del proyecto, al considerar que su discusión "no es oportuna" en el marco de la pandemia de coronavirus, un día después de la movilización de protesta en la que, entre otras consignas, se rechazó la iniciativa.

También, desde el bloque de Consenso Federal -la fuerza que encabeza Roberto Lavagna- se anunció la decisión de no acompañar la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

"Sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe. Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará", sostuvo el diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez, mano derecha del ex ministro de Economía.

Por su parte, el bloque Frente de Todos de la Cámara de Diputados ratificó su voluntad de avanzar en el tratamiento de la reforma judicial, en una reunión de la bancada en la que se coincidió en expresar el rechazo al pedido de la cúpula de Juntos por el Cambio para que el Poder Ejecutivo retire la iniciativa del Congreso.

Varios integrantes del bloque oficialista coincidieron en calificar al planteo de la principal bancada opositora como "una extorsión parlamentaria", y analizaron diversas alternativas para avanzar con la labor parlamentaria en caso de que Juntos por el Cambio continúe con la negativa a avalar las sesiones mixtas.

