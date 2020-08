El "Campo que alimenta" difundió una carta abierta al presidente Fernández

Una extensa publicación en Twitter fue el modo elegido por organizaciones campesinas y de la economía popular para dirigirse al presidente Alberto Fernández, el mismo día que el mandatario nacional se reunión con la empresa Syngenta. El hilo en la red social inicia con la leyenda “Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Esperamos que bien en medio de jornadas tan complejas. Nos permitimos escribirte esta carta para tratar de comunicarnos con vos”, y a continuación plantea algunas de las demandas históricas del sector.

“Aunque quizás no nos tengas presentes, ya nos conocés. Somos quienes produjimos las verduras que comiste hoy; somos la cooperativa láctea del pueblo que provee de leche a fábricas y grandes empresas; somos los granjeros y granjeras que abastecemos localmente de huevos y carne; las cooperativas de pequeños productores de frutas, somos familias crianceras y arrieras del monte y la cordillera que producimos cabras, ovejas y llamas, somos pequeñas agroindustrias alimentarias de los pueblos de la Argentina Profunda (algunos le llaman Interior)”, indican.

“También somos cooperativas de granos que exportamos. Somos quienes sostenemos el arraigo y el trabajo en el campo profundo o en los cordones hortícolas periurbanos. Somos cientos de miles de campesinos/as, pequeños y medianos productores/as, trabajadores/as de la tierra a lo largo y ancho de nuestro país… somos #ElCampoQueAlimenta”, completan, e interpelan al Presidente señalando que “necesitamos que nos escuches, necesitamos contarte nuestra realidad, nuestros sufrimientos y, sobre todo, necesitamos presentarte nuestras propuestas. El pueblo necesita que escuches nuestras propuestas para garantizar la #SoberaníaAlimentaria”.

✍️ CARTA AL PRESIDENTE @alferdez



Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Esperamos que bien en medio de jornadas tan complejas. Nos permitimos escribirte esta carta para tratar de comunicarnos con vos. pic.twitter.com/kbwqPI3S7R — MNCI Somos Tierra Via Campesina (@mncicloc) August 19, 2020

Firmada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Unión de Trabajadores de la Tierra y la Federación de Cooperativas Federadas, entre otras organizaciones, la carta tuiteada plantea al mandatario que “nuestra realidad es acuciante. Somos quienes producimos los alimentos, pero no tenemos acceso a créditos; somos quienes habitamos el campo, pero no somos los dueños de la tierra ni tenemos planes de vivienda que nos contengan; somos quienes producimos y garantizamos el mercado interno y local, pero no hay políticas activas para nuestro sector; somos parte de quienes producen granos para exportación, pero no nos convocan a una mesa para discutir”.

Tras plantear que “durante mucho tiempo se ha instalado la idea de que hay un solo campo: “el campo”, señalaron que “NO, Alberto, no hay un solo campo. También estamos nosotros y nosotras. Nosotros/as que realmente producimos alimentos. Nosotros/as que entendemos que la alimentación es un derecho y no una mercancía, y nos hacemos cargo del rol social que cumplimos en la cadena”.

“Necesitamos contarte que bajo el modelo actual es IMPOSIBLE lograr la Soberanía Alimentaria, si dependemos de las grandes multinacionales del agro para comer todos los días. Alberto… no te decimos que no te reúnas con los poderosos del agro, pero te pedimos que también nos escuches a nosotros y nosotras”, finalizaron.