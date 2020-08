La dura respuesta de Agustín Calleri contra el Ministro de Salud

Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, dio una entrevista en la que dejó una frase sobre el retorno de los deportes que causó mucha bronca en el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, quien le respondió a través de Twitter.

El Ministro estuvo en el canal TN y allí negó que desde el tenis hayan enviado el protocolo para retomar la actividad. "No los habilitamos porque no lo pidieron. El riesgo de un deporte individual es mínimo. Al Ministerio no llegó. Si existe lo vamos a considerar", expresó Ginés.

González García aseguró que el único deporte que presentó un protocolo fue el rugby, y sus declaraciones llevaron al presidente de la AAT a expresar su malestar en Twitter.

Sr Ministro @ginesggarcia: con todo respeto le cuento que no sólo fuimos pioneros en la presentación de un Protocolo para la vuelta del deporte, sino que lo hicimos el 25 de abril, es decir hace casi 4 meses, y que el mismo fue aprobado por el Ministerio de Salud que usted dirige pic.twitter.com/fyTsDyyN3d — Agustín Calleri (@CalleriOk) August 13, 2020

Estas declaraciones dañan mucho a toda la familia del tenis argentino, y en particular a las que hacen de nuestro deporte su medio de vida, como por ejemplo los profesores de tenis, quienes no trabajan hace casi 5 meses. — Agustín Calleri (@CalleriOk) August 13, 2020