Agencias de viajes y turismo piden al Senado que se proteja la actividad

“El proyecto no contempla un aspecto central de la actuación del agente de viajes". - Foto: archivo.

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) envió una carta a senadores nacionales que trabajan en el proyecto de apoyo a la actividad para solicitar que se proteja la intermediación de las agencias de viajes. En la misiva se detallan los inconvenientes para las agencias de viajes, principal canal de comercialización del turismo, en caso de que el proyecto se apruebe sin modificaciones.

“El proyecto no contempla un aspecto central de la actuación del agente de viajes: la situación de quienes diligentemente giraron los importes pagados por los turistas usuarios que requirieron servicios a los prestadores y que éstos no reembolsan frente a la cancelación de los viajes”, afirmaron desde la entidad.

A su vez, remarcaron que “las agencias no pueden reembolsar a los consumidores aquello que no les es devuelto”. “Los importes abonados por los agentes de viajes a los prestadores se hallan en poder de éstos, por lo que resultará fácticamente imposible tal reembolso en la medida que los prestadores no lo hagan”, agregó Faevyt.

Desde la Federación describieron la situación que dificultaría la aplicación de la Ley de Apoyo al Turismo planteada en el Senado: “Gran parte de los prestadores y operadores nacionales y del exterior no han reembolsado las sumas giradas correspondientes a los servicios reservados. Los primeros, en virtud de la imposibilidad financiera de hacerlo y, los segundos, amparados en sus propias normativas locales que incentivaron -en lugar de la devolución- a la utilización del sistema de bono de servicios (denominado también voucher) para así dar sustentabilidad al sector de las agencias de viajes y turismo y evitar la quiebra masiva de éstas, sin desconocer el derecho de los usuarios”, destacaron.