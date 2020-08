Komar: "Me parecía ilógico que no podamos entrenar"

"Me parecía ilógico que no podamos entrenar, se podía ir al parque sin ningún tipo de testeo ni nada y no podíamos entrenar teniendo todos los recursos y las precauciones. Pero estamos felices por volver", expresó el defensor de Talleres, Juan Cruz Komar, demostrando la alegría por el regreso a los trabajos.

El referente del plantel albiazul, en declaraciones al programa "El tiro libre", que se emite por radio Sucesos, contó sobre el protocolo de las prácticas: "Cuando llegamos dejamos nuestras pertenencias, nos dan la ropa y la botella de agua, después pasamos por una cabina sanitizante y entrenamos".

En otro momento de la entrevista Komar se expresó sobre el video que circuló en plena cuarentena donde se lo vio jugando al fútbol con un grupo de personas. "Con respecto al vídeo donde estamos jugando, todos somos personas y nos equivocamos. Se pudo haber evitado, pero buscábamos entrenarnos", confesó.