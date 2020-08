Gerardo Morales criticó a Mauricio Macri por su viaje a Europa

“Yo tengo una muy buena relación con Mauricio, pero no me cae bien eso”, dijo el gobernador de Jujuy y agregó: "El país está atravesando una situación muy difícil y hay que estar".

Morales recibe a Macri en una visita del ex presidente a Jujuy en 2018. - Foto: archivo (NA).

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó este miércoles al líder de Juntos por el Cambio (JxC), el expresidente Mauricio Macri, al señalar que “el país está atravesando una situación muy difícil y hay que estar”.

“Yo tengo una muy buena relación con Mauricio, pero no me cae bien eso”, dijo Morales, al hablar esta mañana por FM Metro 95.1, al ser consultado sobre el viaje de Macri a Europa.

“Cada uno toma las decisiones que toma, pero me parece que el país está atravesando una situación muy difícil y hay que estar”, aseguró el mandatario jujeño.

Asimismo, al responder a una consulta sobre la manifestación que algunos sectores de JxC están organizando para el próximo 17 de agosto, Morales remarcó que “en Jujuy no da ni para manifestaciones, la situación está compleja”.

“Me parece que no es el momento para manifestaciones -sostuvo Morales-, porque damos un discurso todos de la distancia social, de no reuniones sociales y me parece que hay que enfocarse en ayudar”, enfatizó.

“Acá en Jujuy no creo que se mueva nadie”, consideró al ser consultado sobre si esta convocatoria tendrá adhesión en su provincia, y agregó que “los que estamos en gestión y particularmente en mi caso estamos concentrados en la pandemia y tenemos una tarea conjunta con el Gobierno nacional”.

