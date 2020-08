Daniel "Miliki" Jiménez: "La pandemia me tiene podrido"

“Del 1 al 10, la pandemia me tiene podrido un 10. El tema pasa por el laburo, la parte económica y psicológica, no mía sino también de la familia y la gente. En la calle la gente esta enloquecida, ojalá se solucione pronto”, expresó Daniel Jiménez en un nota que realizó por Suquía Plus.

El ídolo de Instituto, que tiene una tribuna a su nombre en el estadio Monumental de Alta Córdoba, fue entrevistado por el programa La Fiesta del Fútbol contó sobre la necesidad de trabajar. "Parece que los políticos no lo entienden, hay que seguir luchándola, la enfermedad existe pero nos vamos a enfermar de otras cosas”, se lamentó.

A propósito de la tribuna en el estadio, el ex centrodelantero sostuvo: "La gente me hizo ídolo del club y siento mucho orguillo. Lo de la tribuna, van a verlo mis hijos, mis nietos y cuando yo no esté más, mis niesto van a poder decir vamos a la tribuna Miliki Jiménez. Eso me da mucho orgullo que la gente me eligiera. Me toca ser ídolo sin haber salido de La Agustina... Yo me enamoré del club".

Además "Miliki" confesó que en época de jugador tanto Belgrano como Talleres lo quisieron contratar.

"Belgrano y Talleres me quisieron llevar mil veces pero por respeto a Instituto dije que no”, recordó.

Actualmente Jiménez está trabajando como entrenador en la Liga de Oncativo, pero no se resiga a volver a la "Gloria": “Ya tendré mi oportunidad de volver a dirigir en Instituto, estoy aprendiendo cosas, estudio un poco más de todo y seguramente ya llegará la mía en el futuro”.