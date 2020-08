Entre la alegría del regreso y la incertidumbre del futuro

"Volver al agua fue lindo, hermoso. Las primeras dos semanas estuve muy cansada, pero después eso se fue adaptando. Creo que a cada uno le encanta estar donde se siente bien, donde se siente en su ambiente y esa fue mi sensación", contó la nadadora Macarena Ceballos sobre el retorno a la pileta a mediados de julio.

La atleta de Río Cuarto fue entrevistada por la Cooperativa Al Toque y expresó sobre la incertidumbre en cuanto a las competencias.

"La verdad que no se decir cuáles son los próximos objetivos porque no tenemos fecha de algún torneo. Creemos que en marzo de 2021 va a ser el Sudamericano que era este año y se suspendió. Pero para este año no creo que haya competencias, salvo que se pueda hacer alguna en Buenos Aires sin público y cerrado. Como más una toma de tiempos para ver cómo estamos. Supongo que todas las competencias se reanudarán a partir de 2021, creo que es lo más lógico", afirmó la integrante de la Selección argentina de natación.