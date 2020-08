Elecciones en Río Cuarto: la campaña electoral comenzará este martes

La campaña electoral en la ciudad de Río Cuarto, con vistas a las elecciones municipales del 27 de septiembre, comenzará oficialmente este martes.

Río Cuarto es actualmente gobernada por el intendente Juan Manuel Llamosas, de Hacemos por Córdoba, quien buscará su reelección en los próximos comicios.

Sin embargo, fuentes municipales adelantaron que Llamosas no iniciará su campaña esta semana debido a que se encuentra abocado en la gestión de la situación sanitaria de la localidad. “No vamos a empezar la campaña el martes. Son tiempos para gobernar y nosotros tenemos dos desafíos centrales: el manejo de la crisis sanitaria, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, y la gestión propiamente dicha que no se puede descuidar”, destacaron en diálogo con El Puntal.

Desde Juntos por Río Cuarto, que impulsa la candidatura de Gabriel Abrile, sostuvieron: “El martes iniciaremos una etapa que tiene que ver con una campaña propositiva. Ya hemos agotado la fase de la confrontación y la gente nos pide ahora que digamos cuáles son las propuestas”.

Por su parte, Eduardo Scoppa, de Riocuartenses por la Ciudad, adelantó: “Nuestra campaña va a ser de 30 días. Incluso hay que ser muy prudentes y aguardar el protocolo de campaña para no generar ningún riesgo. En estos 15 días nos vamos a limitar solamente a ir presentando nuestro programa de gobierno”.

También aspiran a llegar a la intendencia Pablo Carrizo (Frente Política Abierta); Guadalupe Fantín (Frente Izquierda); Lucía de Carlos (Respeto); Mario Lamberghini (Partido Libertario) y Marcelo Ljubich (Ucede).

Con un padrón cercano a los 140.000 votantes, el sufragio se emitirá mediante el sistema de Boleta Única que consta de un solo papel con todas las propuestas en donde el elector deberá tildar a los candidatos de preferencia.

