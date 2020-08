Los Waratahs ganaron clásico a los Reds en el Súper Rugby Australiano

Acrobatico try del wing Alex Newsome para los Waratahs ante los Reds en fiebre de sábado por la noche

Sorprendiendo propios y extraños, los NSW Waratahs ganaron el clásico de las metrópolis con goleada a los Queensland Reds, por contundente 45-12 (38-0) en el mítico Sydney Cricket Ground, por lo que con punto bonus alcanzó la tercera posición del Super Rugby Australiano junto a su vencido de hoy.

Los Waratahs entrenados por Rob Penney tuvieron su mejor actuación durante el primer tiempo donde cerraron el parcial con cinco tries para un 38-0 donde destacó el hat-trick del medio scrum Jake Gordon y los tries del full back Jack Maddocks y del wing Alex Newsome.

En el segundo tiempo en medio de la sonora goleada, aumentó para los Waratahs el hooker Tom Horton; mientras que los Reds replicaron con los tries del full back suplente Jack Hardy y del apertura James O'Connor. Pero no alcanzó para limitar la tremenda embestida local.

Tras la derrota de los Brumbies ante los Melbourne Rebels de ayer viernes, se había abierto una posibilidad para los Reds, para acercarse al líder Brumbies, pero la goleada encajada en Sidney favoreció a los de Canberra, que mantienen cuatro puntos de ventaja sobre los Rebels y siete sobre el dúo Waratahs-Reds.

Brad Thorn el entrenador neozelandés de los Reds visiblemente irritado por el primer tiempo de sus pupilos los arengó en el vestuario, pero sus palabras evidentemente no tuvieron el efecto deseado ya que los Waratahs aumentaron su ventaja en el segundo período.

Los Reds que venían de conceder tres ensayos ante los Brumbies la semana pasada, no pudieron frenar la embestida de los Waratahs más determinados y motivados, no obstante que sobre el final del partido hubo un intento de reacción de la franquicia de Brisbane con James O’Connor, pero no pasó de eso.



Marcadores:

Para los Waratahs – 6 Tries de Jake Gordon (3), Jack Dempsey, Alex Newsome, Tom Horton. Más 1 Penal y 5 Conversiones de Will Harrison y 1 Conversión de Ben Donaldson.

Para los Reds – 2 Tries de Jack Hardy, y James O’Connor.

Waratahs: 15 Jack Maddocks, 14 James Ramm, 13 Lalakai Foketi, 12 Karmichael Hunt, y 11 Alex Newsome, 10 Will Harrison, y 9 Jake Gordon, 8 Jack Dempsey, 7 Michael Hooper, y 6 Lachie Swinton, 5 Tom Staniforth, y 4 Ned Hanigan, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, y 1 Tom Robertson. Suplentes: 16 Andrew Tuala, 17 Angus Bell, 18 Tetera Faulkner, 19 Jed Holloway, 20 Hugh Sinclair, 21 Mitch Short, 22 Joey Walton, 23 Ben Donaldson

Reds: 15 Bryce Hegarty, 14 Jock Campbell, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, y 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor, y 9 Scott Malolua, 8 Harry Wilson, 7 Liam Wright, y 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, y 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, y 1 Dane Zander. Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Jack Straker, 18 Zane Nonggorr, 19 Tuaina Taii Tualima, 20 Fraser McReight, 21 Tate McDermott, 22 Jack Hardy, 23 Josh Flook

Árbitro: Damon Murphy. Jueces de línea: Amy Perrett y Jordan Way. Oficial de Televisión: George Ayoub. Estadio: Sydney Cricket Ground.

Las posiciones tras seis rondas: 1º) ACT Brumbies 18 pts. 2º) Melbourne Rebels 14, 3º) NSW Warathas y Queensland Reds 11, 5º) Western Force 2 pts.

La séptima ronda: Viernes 14 de agosto: Western Force vs NSW Waratahs y sábado 15, Queensland Reds vs Melbourne Rebels.