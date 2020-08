Amplio repudio al fiscal Santiago Terán por sus dichos violentos y misóginos

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, presentó este viernes un pedido de Jurado de Enjuiciamiento para el fiscal jefe de la Segunda Circunscripción Judicial, Santiago Terán. Es por la entrevista que el funcionario judicial de Cutral Có mantuvo con periodistas del canal de televisión C5N, en la cual –señala el requerimiento– “ejerció directamente violencia psicológica y violencia institucional contra la periodista Lucila Trujillo” en un contexto donde el “modo de dirigirse e interactuar con la mencionada periodista fue violento y misógino”.

Terán fue entrevistado por Lucila Trujillo y Julián Guarino acerca de su propuesta de que las mujeres porten armas para evitar femicidios. El momento más tenso se produjo cuando el fiscal le preguntó a la periodista si estaba casada y, ante la respuesta afirmativa le preguntó si usaría un arma en caso de convivir con una persona violenta. "Primero que una mujer no tendría que convivir..." arrancó ella cuando él la interrumpió: "¡Elegí, sí o no! ¡O matás o te matan! ¡Sé sincera con vos misma, sos muy torito para gritarle a cualquiera, conmigo no te vas a hacer la torita!", a los gritos.

"La mujer no tiene por qué llevar un arma", retrucó Trujillo, mientras Terán apelaba a la "legítima defensa". "Yo no estoy a favor de la portación de armas", dijo la periodista. "Espero que nunca le tenga que hacer una pregunta a una mujer en su fiscalía como la que me hizo a mí, usted no sabe si yo sufro violencia de género, su pregunta es ciento por ciento machista", lo quiso despedir Trujillo cuando Terán dijo que hacía cuatro años que había tenido capacitación sobre violencia de género. La cosa no terminó ahí: "Sos de esas personas que se victimizan", dijo el fiscal, que cortó la comunicación.

Dichas expresiones del fiscal Santiago Terán fueron ampliamente repudiadas por parte de diputadas, senadoras, funcionarias y una magistrada de Neuquén.

La diputada de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, Karina Banfi, dijo a Télam que “Terán increpó a la periodista a modo de chicana con violencia simbólica y muy mal gusto, todo para despreciar y desprestigiar a una mujer periodista”. “Lo de esta recomendación no se puede tomar como una recomendación, ni siquiera planteo de una política pública, que además no le corresponde”, agregó.

En tanto, la diputada nacional de Consenso Federal por la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño, aseguró que “lo de este fiscal es una locura, no se dio cuenta que él es el Estado Y que no está para dar consejos sino para aplicar la ley”. Respecto de la propuesta de Terán para que las mujeres se armen para prevenir la violencia de género, la diputada dijo que “es una defección del Estado en su deber, para que pagan impuestos los ciudadanos y ciudadanas si quienes tienen que cuidar sus vidas y sus bienes tienen esa concepción del deber ser”.

La diputada del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, Mara Brawer, dijo que “las mujeres tienen que ser protegidas por el Estado y no convocadas a hacer justicia por mano propia”. “Que un fiscal, como Santiago Terán, en lugar de propiciar el correcto funcionamiento de las leyes proponga su violación reviste una profunda gravedad institucional; esta propuesta revictimiza a las mujeres", aseguró.

Por su parte, la diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires Cecilia Moreau dijo que la propuesta del fiscal "me parece absolutamente descabellada, horrible y violenta”. “La portación de armas es un peligro para todos, incluso para los menores que habiten en el hogar; pero, además ejercer la defensa propia resulta incompatible con la vigencia de un Estado de Derecho que debe prevenir, proteger, investigar, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres”, recordó.

La Comisión Banca de la Mujer del Senado de la Nación también repudió los dichos del fiscal Terán y se solidarizó con la periodista Lucila Trujillo. "Afirmaciones como las del Fiscal Terán, no sólo resultan incompatibles con una sociedad democrática, sino que además convalidan y reproducen la violencia, y hacen que recaiga sobre las mujeres la responsabilidad de su seguridad y de la sanción al agresor", detalló un comunicado.

La senadora del peronismo por la provincia de Chubut Nancy González aseguró que "manifestaciones públicas como estas dejan de manifiesto la justicia patriarcal que tenemos y la necesidad de que sea reformada". González subrayó que "solo alguien muy ignorante y que desconoce lo que tienen que atravesar las víctimas de violencia por motivos de género puede concebir así una situación de violencia.

En tanto su par de la provincia de San Luis María Eugenia Catalfamo aseguró que "un fiscal recomiende a las mujeres armarse como estrategia contra la violencia de género me parece gravísimo, sobre todo porque es un agente judicial que desconoce no solo las violencias que sufrimos las mujeres y otras identidades feminizadas -que en muchos casos terminan en muertes-, sino la responsabilidad del estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,

En tanto, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, destacó que “todas las solidaridades que hubo para con Lucila Trujillo y el pedido de juicio político dan cuenta de que ya no vale todo lo mismo”.

“Todo el mensaje de Terán fue brutal, además en el trasfondo no estaba la defensa propia sino la justicia por mano propia. Pero ese discurso fue rápidamente la sociedad lo repudió y respondió con muchísimas muestras de solidaridad hacia la periodista, y también con un pedido de enjuiciamiento que muestra que ya no todo vale lo mismo”, completó.

En tanto, la jueza de Garantías de la localidad neuquina de Zapala, Leticia Lorenzo, precisó que "nunca corresponde desde ningún sector de la función pública y menos la administración de justicia, y menos aún desde el organismo encargado de la persecución, hacer recomendaciones que tengan como trasfondo 'arréglese solo/a'".

"Eso se agrava si la recomendación no es solo 'arréglese' sino que además vincula violencia extrema como forma de resistencia a la violencia; creo que responsabilizar a quien precisa una respuesta nunca es una opción", subrayó.